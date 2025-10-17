¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×(ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)¡×È¯Çä¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ö¼Ó¡¹¡×È¯Çä30¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×(ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»Ž¥¶å½£ÃÏÊý¤ª¤è¤Ó¡¢Ê¡°æ¸©Ž¥µþÅÔÉÜŽ¥¼¢²ì¸©Ž¥Ä»¼è¸©Ž¥Åçº¬¸©Ž¥»³¸ý¸©Ž¥°¦É²¸©Ž¥¹âÃÎ¸©¤ËÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ò¡Ö¼Ó¡¹¡×È¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥±¡¼¥¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ó
¡Ö¼Ó¡¹¡×È¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç¥±¡¼¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¸¡Æ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼Ó¡¹¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÈËõÃãÌ£¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥±¡¼¥¤é¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×(ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¢¡¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×(ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)
²Á³Ê:ÀÇ¹þ583±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:10·î24Æü¡Á12·î4Æü¤´¤í
ËõÃãÌ£¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥ì¡¼¥×¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¤ò4ÁØ¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¡¢¼Ó¡¹¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢ËõÃãÉ÷Ì£¥Á¥ç¥³¤ò»È¤¤¡¢ºÙ¤¤Àþ¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¡Ö¼Ó¡¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×(ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)¡×
¡Ú±ÉÍÜÀ®Ê¬(1¸ÄÅö¤¿¤ê)¡Û
Ç®ÎÌ:517kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á:7.4g
»é¼Á:34.3g
Ãº¿å²½Êª:44.6g
¿©±öÁêÅöÎÌ:0.3g
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯9·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Ç5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤ò9·î5Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¢¡¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×
²Á³Ê:ÀÇ¹þ561±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:9·î5Æü¡Á12·î4Æü¤´¤í
¡Ö¼Ó¡¹¡×¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë4ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤ß¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÌÌ¤Ï2¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇºÙ¤¤Àþ¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¡Ö¼Ó¡¹¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¼Ó¡¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×
¡Ú±ÉÍÜÀ®Ê¬(1¸ÄÅö¤¿¤ê)¡Û
Ç®ÎÌ:508kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á:6.3g
»é¼Á:36.9g
Ãº¿å²½Êª:38.1g
¿©±öÁêÅöÎÌ:0.3g
1995Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ö¼Ó¡¹¡×¤Ï¡¢Ìó1.5mm¤ÎºÙ¤¤Àþ¤ò¿¥¤ê½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¸¨¿¥Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Ó¥¿¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¸ý¤É¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¼Ó¡¹¡×
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤òÁØ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¡£¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×