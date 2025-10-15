¡ÚÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Û¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¡×¤òÀê¤áÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¼¤Ê¤Î¤«¡© ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¡ÖÎò»ËÅªÌò³ä¡×¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤Þ¡Ö¼«¸øÏ¢Î©Êø²õ¡×¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³
¡Ö·è¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½½Ê¬¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡×--¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü¿êÂà¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¶è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤äÍ½ÁÛ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê°ÊÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÅö¥µ¥¤¥È¤ÇÏ¢Î©²ò¾Ã¤Î²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÅçÅÄÍµÌ¦»á¤¬¡¢Àï¸å¿·½¡¶µ¤Î»þÂå¤Î½ªßá¤È¤·¤Æ¤Îº£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦·à¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÏÆÍÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©¤Î¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¢°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î·èÄê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤Ï2022Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¡¢Âè26²ó»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼óÁê¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ï»³¸ýÆáÄÅÃË¤À¤Ã¤¿¡£Áªµó¤òÈ¾Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»³¸ýÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤¿´ü´Ö¤Ï²á¤®¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¼«ÎÏ¤ÇÁªµó½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤ÈÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»²±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁê¸ß¿äÁ¦¡×Êý¼°¤Ë¤è¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤ÎÂÎÀ©¤ò½½Ê¬¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë¶É¤Ï¡¢Áê¸ß¿äÁ¦¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÍ½Ãû¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬ÆÍÁ³¡¢Ï¢Î©¤Î²ò¾Ã¤ËÆ°¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÁê¸ß¿äÁ¦¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¡¢¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢ÍâÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉûÁíºÛ¤À¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤ò¡Ö¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËãÀ¸¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»Ô¤ÏÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ËãÀ¸¤òºÆ¤ÓÉûÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¤ò´´»öÄ¹ÂåÍý¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Èº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡×¤ò¿äÁ¦¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£Æó¤Ä¤ÎÁªµó¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¿Í»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏµðÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï1999Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1993Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¡¢Èó¼«Ì±¡¦Èó¶¦»º8ÅÞÇÉ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¤¢¤ëºÙÀîÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢ºÙÀîÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤ÎÆâ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬4Ì¾¤òÀê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1994Ç¯Ëö¤Ë¿·¿ÊÅÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¿·¿ÊÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢À¯¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢1995Ç¯¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ÎÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Î²þÀµ¤ÎÏÀµÄ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤½¤ì¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñÂÐºö¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îµ¡´Ø»ï¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼«Í³¿·Êó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ·Ï¤ÎµÄ°÷¤¬¿·¿ÊÅÞ¤òÈ´¤±¡¢¿·¿ÊÅÞ¤¬²òÅÞ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÏÂ²ò¤ÎÊý¸þ¤Ë¤à¤«¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Ï¢Î©¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤¨¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤ä°å»Õ²ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°äÂ²²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¤Î°µÎÏÃÄÂÎ¤ò¤º¤Ã¤È»Ù»ý´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃÄÂÎ¤ÎÎÏ¤Ï¼¡Âè¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÞ¤ÎÊ¬Îö¤âµ¯¤³¤ê¡¢ºÙÀîÆâ³Õ¤ÎÃÂÀ¸¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¤¤¤¦É¼ÅÄ¤Ï¤Ò¤É¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þÅìµþÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¯¼£³Ø¼Ô¤Î³÷Åç°êÉ×¡Ê¸å¤Ë·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³÷Åç¤Ï¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤ÎºÇ½é¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿2000Ç¯¤ÎÂè42²ó½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈæÎã¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î6³ä¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢34¿Í¤¬ÍîÁª¤òÌÈ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8³ä¤Ê¤é44¿Í¤¬ÍîÁª¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£³÷Åç¤Ï¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤¬¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅöÁª¼Ô¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÁªµó²áÄø¤ÈÀ¯ÉÜ·ÁÀ®²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µðÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØÀï¸åÀ¯¼£¤Îµ°À×¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡£
¤³¤Î»þÂå¡¢¤³¤Î³÷Åç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏÁêÅö¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢Áªµó¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¡¢Áªµó¥«¡¼¤«¤é¡ÖÈæÎã¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ø¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ï¢Î©¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÂ¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¼¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£2000Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÈæÎã¶è¤Ç776ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ150ËüÉ¼¶á¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Áý²ÃÊ¬¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
½¡¶µÅª¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¡ª¡©
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ºöÌÌ¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤ÏÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1964Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÊ©Ë¡Ì±¼ç¼çµÁ¡×¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¡¢½¡¶µÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂç½°Ê¡»ã¡×¤Î¼Â¸½¤ò´ú°õ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê©Ë¡Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¹ñÎ©²üÃÅ¡×¤Î·úÎ©¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÀ¯³¦¿Ê½Ð¤òºÇ½é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤¿2Âå²ñÄ¹¤Î¸ÍÅÄ¾ëÀ»¤Ï¡¢¹ñÎ©²üÃÅ¤Î·úÎ©¤À¤±¤¬À¯³¦¿Ê½Ð¤ÎÌÜÅª¤À¤È¤µ¤¨½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¡¦¸øÌÀÅÞ¤¬1969Ç¯¤Ë¡Ö¸ÀÏÀ½ÐÈÇË¸³²»ö·ï¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Âç½°Ê¡»ã¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¤ÎÂ°À¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¸å¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡¢¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÃÏÊý½Ð¿È¤Ç³ØÎò¤¬Äã¤¤ÅÔ»Ô²¼ÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¶å½£Âç³Ø¤Î¼Ò²ñ³Ø¼ÔÎëÌÚ¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë´í¸±¡×¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÊ¡»ã¤Î³È½¼¤Ë¤â¤Ã¤È¤â´üÂÔ¤¹¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ØÅÔ»ÔÅªÀ¤³¦¡ÙÀ¿¿®½ñË¼¡Ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀÅö½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÀê¤á¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¡»ãÀ¯ºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë´Ý¤Î¤ß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¤Ë·úÀß¶È¤äÉÔÆ°»º¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼ÂÍø¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ï¢Î©¤Ï26Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤â¼«Ì±¤â¶¦¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤¿·ë²Ì
¤¿¤À¡¢¤½¤Î26Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¼åÂÎ²½¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¤âÂç¤¤¯²ñ°÷¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î»þÂå¤Ë²ñ°÷¤¬µÞÁý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿·¤·¤¤²ñ°÷¤¬Æþ¤é¤º¡¢2À¤3À¤°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿®¶Ä¤Ë¤âÁªµó³èÆ°¤Ë¤â1À¤¤Û¤É¤ÎÇ®°Õ¤òÃí¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤òËº¤ì¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤ò¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤à¤«¤¦¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñÉ¼¤òÅö¤Æ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¼¤ò¸º¤é¤¹¡£Åö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÉ¼¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ¤â¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÁªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏÊýÁªµó¤Ç¤â¡¢4Ç¯¸å¤È¤ÎÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë2³ä¤Û¤ÉÉ¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÃÏÊýÁªµó¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬µÞÂ®¤Ë·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î1À¤¤Ï¡¢¾®Â´¤äÃæÂ´¤ÎÄã³ØÎò¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¿¦¤Ë½¢¤±¤º¡¢¼ýÆþ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î³ØÎò¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¼«ÂÎ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¡¢»þÂåÅª¤ÊÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ¤Î¿®¼Ô¤Ï½¡¶µ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ñ°÷¤¬¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¼«Á°¤Ç¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÇ®°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Áªµó³èÆ°¤ËÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¤¢¤¨¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÏÂÐÎ©¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÁªµó¤Ç¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Î¾ÅÞ¤Î´Ø·¸¤Îº£¸å¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅÞ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ê¤Î¤«ÌîÅÞ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¸øÌÀÅÞ¡ÖÀ»ÃÏ¤Ç¤ÎÎò»ËÅªÇÔËÌ¡×¤¬Í½¸À¤¹¤ë¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ªßá¡×¡Ä»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¹âÎð²½¡¢4Ç¯¤ÇÆÀÉ¼¿ô15¡ó¸º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù
