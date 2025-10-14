「ほっとくとダラダラしちゃう」天海祐希、宝塚歌劇団に入って性格的に変わった

女優の天海祐希（58歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。宝塚歌劇団に入って性格的に変わったと語った。



天海祐希が番組に初出演。過去の自分に対して、何か伝えられるなら「勉強するということの本当の意味を懇々と説きたい」と話し、小学生くらいの自分はぼやーっとしていたと語る。



天海によると「やっぱり、宝塚（歌劇団）に入ってから性格的に。学校でも家庭でも個人に課せられる責任ってそんなに重くはないじゃないですか。でも、宝塚にいたら、私個人に、私がやらなければこの役がどうにかなちゃうんだ、みたいなことを背負うと、やらなきゃ！初日が空いちゃうんだと思う」「1番前に来させられている、とか思うことはあるので、そうする時は前の方のポジションにいるという責任もありますから、それはちゃんとしなきゃ、と。ほっとくとダラダラしちゃう方なので」と語った。