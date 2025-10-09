ユーチューバー・シバター（39）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身に持ち上がった“不倫騒動”に言及した。

シバタ−を巡っては、SNSに妻ではない女性との親密な2ショットや、LINEのスクリーンショットなどが流出していた。

これを受け、シバターは「お騒がせしている件についてと題した動画を投稿。「皆さん、楽しんでいただけておりますでしょうか？皆さん好きでしょう？不倫とか、浮気とか、炎上好きでしょう。皆さんに楽しんでもらえているのなら、私は幸いでございます」とした上で「皆さんは、謝罪が見たいんですか？まず言っておくと、僕は視聴者の皆さま方、アンチ、僕のことを好きでも嫌いでもない一般の方々に謝罪する気は少しもございません」と強調した。

しかし、今回の騒動を受け妻にはこってりしぼられたとし、「私が謝罪するのはただ一人、嫁でございます」とし、本当にごめん嫁ちゃん！信頼を築くのは凄い時間がかかって、信頼を崩すのは一瞬。僕の信頼はもうないどころかマイナスまでいっているので、これから時間をかけて少しずつ失った信頼を築いていこうと思います。新型のアルファードでも、バーキンでも、何でも買わせていただきます」と陳謝した。

しかしながら、2ショット写真やLINEが流出した女性に対して「やられたわ。あの女、やってくれたね！」と言及。「こういう言い方もズルいかもしれないけど、遊びじゃないですか。ただ、遊ぶからにはバレちゃいけないと思うんですよ。だから俺は、ファンビジネスをしているそこそこ有名なインフルエンサーである、あの子にしたんですよ。有名人同士というのは、絶対に安心だと思ったの」と開き直った。

それでも「結局、1番悪いのは俺ですわ」とし、「後は僕のお家の問題なんで。最後にもう一度、嫁ちゃん、本当にすみませんでした」と非を認めて謝罪していた。