「ハマスタバトル」でおなじみ…DeNAの爆速チアAkiが卒業 「走り続けた5年間」

「完全燃焼できたと思います」

爆速チア――。

ファンからこう呼ばれる女性がいる。横浜ＤｅＮＡベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム『ｄｉａｎａ（ディアーナ）』のメンバーＡｋｉだ。彼女が注目される理由はズバ抜けた脚の速さ。ベイスターズファンからカリスマ的人気を誇るＡｋｉが、誕生日の8月20日に重大発表をした。今季限りで『ｄｉａｎａ』を卒業するとＳＮＳで明かしたのだ。本人がその理由を語る（以下、コメントはＡｋｉ）。

「『ｄｉａｎａ』でやり切らせてもらいました。『ｄｉａｎａ』のモットーである『Ａｌｗａｙｓ Ｆｕｌｌ Ｓｗｉｎｇ』を心がけ、完全燃焼できたと思います」

Ａｋｉを一躍有名にしたのは「Ｈｉｓｅｎｓｅ ハマスタバトル」だ。’23年のシーズンから始まった、横浜スタジアムでの試合の４回裏後に行われる、老若男女問わないファンと『ｄｉａｎａ』による３人対３人のリレー対決。高校時代に50ｍ走で7.1秒を記録したＡｋｉはアンカーを任され、通算153勝59敗という圧倒的成績を残している（9月29日現在）。

「対戦相手は当日のチケットを持つファンクラブの希望者の方から、予選会の結果か抽選で決まります。スタート直前に顔を合わせ『速そうだな』と感じることもありますが、『絶対に負けない』という強い気持ちで走っています。『ハマスタバトル』が始まった’23年の春ごろ、初めて連敗をしたことがあるんです。悔しくてバックヤードで泣きました」

神奈川県横浜市出身のＡｋｉが『ｄｉａｎａ』に加入したのは’21年だ。

「ベイスターズファンだった両親の影響で『ｄｉａｎａ』を目指すようになり、オーディションを経て夢がかないました。中学、高校ではマーチングバンド部に所属していたので、華やかな『ｄｉａｎａ』のパフォーマンスに憧れていたんです。大好きな横浜スタジアムでパフォーマンスできた５年間。ファンやチームには感謝しかありません」

全力疾走と応援でファンを魅了した″ハマの女神″がバトンを置く。

『FRIDAY』2025年10月17日号より