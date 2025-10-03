2日（木）、東京都内で2025-26 大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）オープニングカンファレンスが開催。ウルフドッグス名古屋の水町泰杜と広島サンダーズの永露元稀が主席した。

開幕節からぶつかる両者。永露にとっては2024年までプレーした古巣との対決となる。交友のある水町は「初戦をホームのエントリオで迎えられることをうれしく思います」としつつ、「元ウルフドッグス名古屋の永露元稀だけには負けるなと、ヴァレリオ（・バルドヴィン）監督からも指示があると思う」とニヤリと語った。

対する永露も「昨シーズンの結果（6位）を超えるためにもベスト4という目標を掲げてシーズンを戦い抜きたい」とした中で、「個人としても水町泰杜には絶対負けないように戦い抜く」とやり返した。

二人は熱い握手の前に格闘技さながらのファイティングポーズ。笑顔を見せながらも気合十分の意気込み発表となった。

その二人の直接対決が見られるSVリーグ男子開幕節、WD名古屋vs広島THの一戦は、WD名古屋のホームであるエントリオで10月25日（土）14時35分試合開始。試合は『J SPORTS オンデマンド』で配信される。

レギュラーシーズン男女88試合（全節男女2試合ずつ）を無料でLIVE配信する特別企画「SVリーグ Free Live Game!」の対象試合となっており、無料で視聴が可能だ。