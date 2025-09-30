綾瀬はるかさんが出演する、P&G「ハピネスミスト」の新テレビCMが10月1日（水）より全国でオンエア。9月30日（火）よりレノア公式YouTubeで先行公開されました。

シュッとするだけで5つ星ホテルの上質な香りが広がる新体験を、テレビ画面から綾瀬さんが飛び出すというユニークな演出で表現しています。

綾瀬はるかがテレビから飛び出す！

ハピネスミストは、衣料用柔軟剤「レノアハピネス」の上質な香りと、「ファブリーズ」と同等の消臭・除菌力を1本で叶える新しい布用スプレー。

新CM「ハピネスミスト リビングにて篇」では、綾瀬さんが出演するレノアハピネスのCMを眺めながら、「柔軟剤のいい香りも、洗えないものには使えない…」とつぶやく女性の姿が。

すると突然、テレビ画面からハピネスミストを手にした綾瀬さんが飛び出して、「だったらハピネスミスト」と呼びかけるシーンが展開。綾瀬さんがカーテンとソファーにスプレーを吹きかけた瞬間、周囲に優雅な5つ星ホテルの部屋の世界が立ち上がります。

「シュッ！シュッ！で5つ星ホテルのホワイトティーの香り」という綾瀬さんの声とともに、空間全体に広がる上質な香りにうっとりした表情を浮かべる二人。ソファーに並んで座りながら、リラックスした時間を過ごしている姿が印象的です。

「ハピネスミスト リビングにて篇」（YouTube）

https://youtu.be/Tf2Y33B5mc0



また、バス停に掲示されたレノアハピネスの広告から綾瀬さんが飛び出す「ハピネスミスト バス停にて篇」も同時公開されています。

「ハピネスミスト バス停にて篇」（YouTube）

https://youtu.be/7_-Szj58Y4M



「皆さんにもぜひ“ハピネシュ”して」

2014年からレノアハピネスのCMキャラクターを務める綾瀬さんは、今回の撮影中、「ハピネ…“シュッ”」と商品名とオノマトペを組み合わせたユニークな造語を連呼して現場を盛り上げていたとのこと。

ハピネスミストについて「本当に、ちゃんとしたきれいな5つ星ホテルで嗅いだことがある香りかも、みたいな気持ちになる」と、その香りを絶賛。「ちょっと甘くて、ちょっとお花も混じっているような、かわいらしい香り」と表現しています。

使用シーンについては、「ホワイトムスクの香り」はくつろぎタイムのソファーに、「ホワイトティーの香り」は外食後のにおいが気になる洋服にと、それぞれの特徴を活かした提案も。

「シュッとしたらハピネスな気分になれる製品なので、皆さんにもぜひ“ハピネシュ”してもらいたいです」と呼びかけています。