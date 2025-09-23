この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身の動画「フラットレートがオワコンで閑散期の気配？例年より稼ぎやすい材料も」を公開し、話題を呼んでいる。レクター氏は、横浜市で稼働している実体験をもとに「最近導入されたフラットレートが、ついにオワコン化したなっていう、そういうような数字になっておりまして」と、報酬の大幅な減少について語った。



動画ではフラットレート報酬（時間による報酬システム）がピークタイムでも時給1700円台にまで落ち込んでいる現状を紹介。「フラットレートは自転車で愛用していたが、ここまで下がると正直やる意味があんまりない」と本音を吐露した。その上で「他社をやってた方が稼げる金額まで下がっちゃってる」と、配達員の間にも大きな影響が出ていることを明かす。



一方で、今年の閑散期は例年とは異なり、複数の新要素が稼ぎやすさを後押ししていると分析。中でも最近好調が続くWoltについて「最近Wolt本当に熱いなと思ってて、出前館やるよりも今Woltの方が結構良いな」と語るなど、複数サービスの併用による収益アップを強調した。Woltでは登録者向けのクーポンやリワード（ポイント制度）が注文数の増加につながっている可能性にも触れ、「1000円引きクーポンが来てて、これがどれくらいの人に来てるか分かんないんですけども、結構多くの人に来てるんだとしたら、注文数増えるのも分かるな」と独自の視点を示した。



さらに、今年から新たに参入したロケットナウにも注目。「これが存在するっていうのはね、例年の閑散期と比べても結構稼ぎやすいのかなって思いますし」と述べ、新規サービス参入が配達員全体の追い風になっていることを指摘。「注文者が底上げされているっていう面もありますね」と100万ダウンロード達成という話題にも言及した。



また、「店頭価格での提供が去年と比べて明らかに増えてるので、これの影響でね、いくら過ごしやすいって言っても、やっぱこのフードデリバリーの便利さを覚えたら、継続的に注文する人も多いと思う」と、今季は値下げやキャンペーンによる安定受注も期待できそうだと予測した。



最後にレクター氏は「閑散期でもポジティブな要素っていうのも結構あるので、私もね、例年よりも楽な気持ちで、あまり悲観するような内容っていうのは特にないなって思うので、頑張りたいなと思います」と締めくくり、動画視聴者にも自らの対策や感想を寄せるよう呼びかけた。