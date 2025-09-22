ダナン発、モダンベトナムの名店が代官山に。日本の食材と感性で織りなす革新的な一皿（東京・代官山）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代官山にオープンした、ベトナム・ダナンの人気店の日本1号店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

Nén Tokyo（東京・代官山）

外観

2025年9月2日、代官山にモダンベトナムレストラン「Nén Tokyo」がオープンしました。ベトナム・ダナンに本店を構え、一躍人気店となった「Nén」の日本1号店です。シェフのサマー・レ氏率いるチームが、日本の旬の食材と感性を織り交ぜながら、伝統と革新が交錯するベトナム料理の“今”を伝えます。

シェフのサマー・レ氏

サマー氏は、学生時代に大分の立命館アジア太平洋大学（APU）への留学経験があり、日本の美意識や食文化に触れたことが、彼女の料理観や空間づくりにも影響を与えているそうです。Nénのコアチームの多くがAPUへの留学経験を持ち、日本への縁を感じていたことが今回のオープンにつながりました。

内観

店舗は、著名なデザインスタジオ「nendo」が手がけた建築賞受賞歴のある建物内にあります。サマー氏はnendoの佐藤オオキ氏の考えに感銘を受けており、偶然にもnendo建築のこの建物と出合い、運命を感じて出店を決めたとのことです。

インテリアデザインは、ベトナム出身のLê Phong Nguyên氏が率いるMirai Houseが担当しました。モダンベトナムのディテールを散りばめ、ベトナムの伝統的な紙芸術「Trúc Chỉ（チュックチー）」などを随所に取り入れることで、現代的な感性とベトナムの精神性が溶け合う空間を構築しています。

「ベトナムの物語（フルコース）」21,000円より

お店のイチオシは9品で構成された「ディナー・テイスティングメニュー フルコース」です。料理を一つの「体験」として捉え、文化や自然、作り手の思いを物語として届けることを特徴としています。ベトナム料理の構造に敬意を払いながら、日本国内で育てられた旬の食材を中心に使用し、ルーツに忠実でありながらも日本の自然や風土にしなやかに馴染む表現を大切にしているそうです。6品の「ショートコース」（16,000円）も用意されています。

「ベトナムの物語（フルコース）」21,000円より

伝統的なベトナム料理を革新的なアプローチで表現する「Nén Tokyo」。記憶に残る特別なひとときを過ごしに、訪れてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「ベトナムの物語（フルコース）」21,000円より 写真：お店から

『レストランの中に入るとウェイティングルームがあり、ウェルカムドリンクを頂き、本日のメニューに関する食材の丁寧な説明がありました。見たことがないものが多く、使用される食材を知ることで料理がより楽しみになります。

料理にはそれぞれ物語があり、料理１つ１つに、シェフ直筆のイラストと説明のカードが用意されています。店員さんの説明もあるので、食を通しベトナムの文化や歴史について考えるきっかけとなります。

ベトナム料理と言えば、フォーやバインミーを思い付きますが、こちらのアプローチは全く違います。説明がなければ「これがフォー？これがバインミー？」となりそうですが、固定概念にとらわれない驚きの一品になっています。

それ以外にも「川．山・海・空」や「木の記憶」、「紙」、「まほうのドアをひらいて」などメニューを見ただけでは何の料理かわからない料理が並びます。どれも他では味合うことのできない料理で「次はどんな料理なんだろう？」と久しぶりにワクワクするコースでした！

料理の詳細は記載しないでおくので、是非、ご自身で試して頂きたいです。

まだ、オープンしたばかりですが、食器やインテリアなどのレストランの空間作り、スタッフさんのおもてなしがとても素敵でした。

フレンチでもイタリアンでもない唯一無二のレストランなので何れ予約困難店になることでしょう！』（Donguri1986さん）

※価格は税込・サービス料別。コースの金額はシーズンによって変動する可能性があります。

＜店舗情報＞◆Nén Tokyo住所 : 東京都 渋谷 区代官山町14-18 チャコット代官山本店 4FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：食べログマガジン編集部

The post ダナン発、モダンベトナムの名店が代官山に。日本の食材と感性で織りなす革新的な一皿（東京・代官山） first appeared on 食べログ マガジン.