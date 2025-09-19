ドジャースは18日(日本時間19日)、サイ・ヤング賞を3度受賞した通算222勝の左腕クレイトン・カーショー投手(37)が今季限りで引退すると発表した。19日(同20日)のジャイアンツ戦でレギュラーシーズン最後の本拠地登板に臨む。

カーショーは18日にジャイアンツ戦が行われるドジャースタジアムで午後5時半（同午前9時半）から記者会見する。試合前にフレディ・フリーマン内野手（36）が取材対応し、「信じられない。彼がいなくなるなんて」と引退を惜しんだ。

フリーマンは「ドジャース史上最高の時代の一部」という近年の球団の成功において、カーショーが「全ての出来事に関わってきた」とコメント。「何が凄いかと言えば、今年、僕らが彼をとても必要としていた時に、彼は毎回必ず応えてくれたということ。必要とする日に必ず投げてくれて、それを何度も何度も繰り返してきた。18年間ずっとそうしてきた。特別な選手だ」と表現し、“唯一無二の存在か”との問いに「そうだ。“one of one”という存在だ。このチームにはそういう存在が何人かいるが、クレイトンは間違いなくその一人だ」と称えた。

実は1カ月以上も前から今季限りでの引退を知っていたという。本人からは口止めされて「彼は自分の顔を見て“言うな”と約束してきた。自分も“言わない”と答えた」と明かし、「現実離れしていると感じた。最後のシーズンだと知っていたけど、それでも彼はまだマウンドに上がり、僕らのために投げていた」と振り返った。

「本人が望めば、あと2、3年は続けられると思う。一塁に出た打者はみんな、彼のスライダーが見えないと言う。そして71〜72マイル（約114.3〜115.9キロ）のカーブを投げ込んでくる。もう94〜95マイル（約151.3〜152.9キロ）を投げていた頃のようではないが、それでもまだきちんと投げられている。やはり彼は史上最高の投手の一人だ」

フリーマンはカーショーを称賛し、カーショーの本拠地最終登板について「明日が本当に楽しみだ。結果がどうなるかは関係ない。このフィールドで、ホームのファンの前で、彼が最後にマウンドに立つ姿を見ること、それが特別なんだ。明日は特別な時間になる」と心待ちにした。