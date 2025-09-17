¿·¼Ö²Á³Ê500Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ä¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡Ö¹âµéSUV¡×ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¼Ö¼ï3Áª¡Ú·î1¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëYouTuber¤¬²òÀâ¡Û
·î¤Ë1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß20Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¡£¤½¤ó¤ÊÃø¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¹ñ»ºSUV¤ò¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¾è¤ê½Ð¤·²Á³Ê500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹âµé¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¡Ä¡ÖÆü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×
¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï2Ç¯°Ê¾å½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤ê¤¬¾å¼Á¤Ç¡¢¾è¤ë¤¿¤Ó¤ËÓ¹¡Ê¤¦¤Ê¡Ë¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£e-POWER¤Î¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ç¤¹¤·¡¢e-4ORCE¤È¤¤¤¦ÅÅÆ°4ÎØ¶îÆ°¤Ï¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤âÀãÆ»¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆ§¤á¤ÐÂ®¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï·Ú¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4660Ð¡ßÁ´Éý1840Ð¡ßÁ´¹â1720Ð¤È¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Éý¤ÏÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ë1850Ð°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤ÎÁ´Éý¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß1850Ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤â¤È¤Æ¤â¹â¤¯¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌ¤ä¥Õ¥ë±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¾ðÊóÎÌ¤âËÉÙ¤Ç¡¢¹ñ»º¡¦Í¢Æþ¼ÖÌä¤ï¤º¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Æâ³°Áõ¤Î¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤È¡¢Áö¤ê¤Î¾å¼Á¤µ¤ÈÀÅ¤«¤µ¤Ç¡¢½êÍËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤SUV¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5ℓ¥¿¡¼¥Ü¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Îe-POWER¤Î¤ß¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¤É¤ì¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤¹¤ëÃæ´Ö¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖX¡×°Ê¾å¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾åµé¥°¥ì¡¼¥ÉG¤Ç¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤È²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹âµé´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê²þÄê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤ê¤â30Ëü±ß°Ê¾å¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥³¥ß²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
e-4ORCE¤È¤¤¤¦ÅÅÆ°4ÎØ¶îÆ°¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ßÀãÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐFF¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¡¼¥ë¤Ë¤â¶¯¤¤°ÛÎã¤ÎPHEV¡ª¡Ö»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×
¸Ä¿ÍÅª¤Ë2025Ç¯½é¤Ç¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ3Ç¯¼å¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¸å´ü·¿¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤ê¤â100Ëü±ß°Ê¾å¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤È»×¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤ï¤ºÇã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÈÎà¤Î¥Õ¥ëLED²½ ¥¨¥³¥¿¥¤¥ä¤ÎECOPIA¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤ÎALENZA¤ËÊÑ¹¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤òÌó10¡óÁýÎÌ ¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¤¬Ìó20¡ó¸þ¾å EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬Ìó20¡óÁý²Ã 0¡Á100Ò¡¿h²ÃÂ®¤¬2ÉÃÃ»½Ì ²»¶Á¤ËYAMAHA Ultimate¤òºÎÍÑ YAMAHA Ultimate¤Ë¥É¥¢¥Ç¥Ã¥É¥Ë¥ó¥°¢¨6»Ü¹© 12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌºÎÍÑ¡Ê°ÊÁ°¤Ï9¥¤¥ó¥Á¡Ë Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÎÍÑ ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥é¡¼ºÎÍÑ ¼¼Æâ¾ÈÌÀ¥Õ¥ëLED²½ ¥¢¥ë¥ß¥Ú¥À¥ëºÎÍÑ
¢¨6¡¡¥É¥¢¥Ç¥Ã¥É¥Ë¥ó¥°¡§¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ËÀ©¿¶ºà¤äµÛ²»ºà¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç²»¶Á¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡£
Á°´ü·¿¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤¨ÉÕ¤±¤ÐºÇ¶¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔËþÅÀ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ°´ü·¿¤ÇÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°µóÆ°¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¤ì¤ëÎÎ°è¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êBEV¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÆ°´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1500W¤Î³°ÉôµëÅÅ¤äV2H¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤ÎÈ¯ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëPHEV¤Ï°ì²È¤Ë1Âæ¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢PHEV¤Ê¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÁö¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç30Ê¬µÞÂ®½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£»ä¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹¤Ç200V½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¤¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢PHEV¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÉåÇÔ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢3¥«·î¤Ë°ìÅÙ20 ℓ°Ê¾å¤ÎµëÌý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¶¯À©Ç³¾Æ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶¯À©Ç³¾Æ¥â¡¼¥ÉÃæ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡©¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4720Ð¡ßÁ´Éý1860Ð¡ßÁ´¹â1750Ð¤ÈÁ´Éý¤¬1850Ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1850ÐÉý¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖM¡×°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤È3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢3ÎóÌÜ¤ÏÂç¿Í¤¬ºÂ¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ÎÁ÷·Þ¤ä¶ÛµÞÍÑ¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¶îÆ°Êý¼°¤ÏAWD¤Î¤ß¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤â2.4ℓ¤ÎPHEV¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖP Executive Package¡×¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤½¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¼°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤í¤¤¤íÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥»¥ß¥¢¥Ë¥ê¥ó¥ì¥¶¡¼¤ä¥·¡¼¥È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥³¥ß¤Ç700Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢PHEV¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï°¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ÏÎã³°¤Ç»ä¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¯Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥ê¥«D¡§5¤ä¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ê¤É¥ê¥»¡¼¥ë¤¬Îã³°Åª¤ËÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê³°Áõ¤È²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡ª¡Ö¥È¥è¥¿¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥¦¥ó¡©¡×¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤ÈÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2.5ℓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖZ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢PHEV¤Î¡ÖRS¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎPHEV¤ÏÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤è¤ê175Ëü±ß¤â¹â¤¯¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ç765Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¤¬Æþ¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬590Ëü±ß¤È¥³¥ß¥³¥ß¤Ç¤â630Ëü±ß¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4720Ð¡ßÁ´Éý1880Ð¡ßÁ´¹â1565Ð¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é1850ÐÉý¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡õ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç40Ò¡¿h°Ê²¼¤Ç¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤â¹â¤¯¡¢2.5ℓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤À¤ÈÂ®¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¾è¤êÌ£¤È¹¥Ç³Èñ¡¢¤½¤·¤Æ¸åÎØÁàÂÉ¡Ê¤½¤¦¤À¡Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.4m¤È°Õ³°¤È¾®²ó¤ê¤âÍø¤¤Þ¤¹¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤Ï¶¹¤¯¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âPHEV°Ê³°¤Ë¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ç¤Ë2¿Í¾è¼Ö¤ÎSUV¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÁêÅöËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ºSUV¤Ç¡Ö¤³¤Î1Âæ¡ª¡×¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬¾åµ¤Ëµó¤²¤¿SUV¤ÎÃæ¤«¤é1Âæ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇSUV¶Ë¤ß¤Î1Âæ¤òÁª½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½é»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ1°Ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
Í½»»¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢½»´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁª¤Ù¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤¬½êÍ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºÒ³²»þ¤Ê¤É¤ËÈ¯ÅÅ´ï¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¿´¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤É¤ì¤âÇã¤Ã¤Æ¸å²ù¤Ê¤·¤ÎSUV¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
