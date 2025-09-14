Photo: Haruki Matsumoto

デスクトップモード対応のAndroidスマホが輝きます。

モバイルモニターもある程度普及しましたが、タブレットやスマホで使う場合にはマウスとキーボードを別で用意する必要がありました。そんな不便を一挙に解決してくれるのが、キーボード＆タッチパッド付きのモバイルモニター「CrowView note」。

見た目はほぼノートPCですが、スマホなどを外部機器を繋いで利用します。スマホ以外にもラズパイのようなコンピュータとも相性が良いので、筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

入力デバイスが一式揃うモバイルモニター

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「CrowView note」。見た目やサイズ感はまんまノートPCですが、実態はタッチパッドとキーボードを内蔵したモバイルモニターです。

なおキーボードはUS配列のみでJIS配列は無しという点にはご注意を。

Photo: Haruki Matsumoto

インターフェースはUSB Type-A×2・Type-C×2・イヤホン・Mini HDMIなど充実。5000mAhとまずまずのバッテリーも内蔵していますが、本体への電源供給は専用アダプタになります。

デスクトップモード搭載Androidとの相性抜群

Photo: Haruki Matsumoto

一般的なモバイルモニターでも動作はしますが、「CrowView note」だと別でキーボードやマウスが必要ないのが便利なポイント。

映像出力対応のUSB-Cケーブル1本*でいつものスマホがノートPCに変身完了。

※ 正確にはUSB 3.1以上のFull-Featured対応Type-Cケーブルが必要です。一般的に映像出力対応のケーブルであれば動作しますが、給電能力が低い場合などは使えないこともあります。

Photo: Haruki Matsumoto

モニターはフルHD14インチでリフレッシュレートは60Hz。スマホも120Hz以上になってきた昨今ではヌルヌル感が足りないかもしれませんが、文書作成や動画視聴といった日常利用では十分ですね。

Photo: Haruki Matsumoto

アプリ切り替えなどもトラックパッドで可能に。タッチクリックと押し込みクリックどちらもできました。

Photo: Haruki Matsumoto

これを持ち歩くならノートPCやタブレットでいいのでは？というのはごもっともな意見ですが、スマホをフル活用したいといったニーズにはドンピシャです。

尚、対応するスマホはDP Altモード（デスクトップモード）を搭載したAndroid機種やiPhone 15以降に限られる点はご注意ください。

スマホ充電もできる

Photo: Haruki Matsumoto

「CrowView note」は内蔵バッテリーから給電も可能。スマホの充電残量はそれほど気にせず使えます。

ゲームやラズパイの拡張にも

今回は試せませんでしたが、基本的にはモバイルモニターなので映像出力対応している機器ならいつもより大きい画面で楽しめます。

またRaspherry Piなどの開発系/シングルボードコンピュータとの相性も抜群なのが本製品の特長。有料オプションにはなりますが変換キットで直挿しも可能。開発環境をミニマルにしたい人にはオススメかと。

気になった人はぜひ商品ページで詳しくチェックしてみてください。

＞＞仕事も趣味もこれ1台！キーボード一体型の多機能モバイルモニター「CrowView Note」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。