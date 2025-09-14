目につくところが理想だが...悩ましい防災グッズの置き場所を解消するおすすめの収納アイテム
【画像を見る】画期的！防災リュックになる玄関チェア
防災グッズの置き場所は、なかなか難しいものです。目につくところにあるのが理想ですが、普段の生活の邪魔になったり、インテリアを邪魔したり...。かといって収納庫の奥にしまってしまうと、非常時にサッと持ち出せません。そこで今回は、悪目立ちせず、すぐ取り出せる場所に防災グッズを収納できる画期的なアイテムをご紹介します！
■隠さず魅せる！新発想収納
ライクイット (like-it) 収納ボックス 大容量 53L
6,930円（税込み）
防災グッズも日用品も仕切って整理出来る収納コンテナー。波型構造でピタッと安定してスタッキングでき、3段まで積み重ね可能です。100kgの耐荷重があるので、非常時は腰かけ代わりに使うことも。デザイン性も兼ね備えた波型構造で、収納庫の奥にしまい込むことなく魅せる収納ができます！ 色やサイズも豊富にあるので、置き場所に合わせた好みのものが見つかるでしょう。
■もう置き場所に困らない！早変わりですぐに持ち出せます
防災リュックになる玄関チェア
4,950円（税込み）
置き場所に困るのが、非常用の防災リュック。こちらは、ふだんは玄関チェア、災害時にはリュックに大変身！ 中に防災用品を収納して玄関に置いておけば、緊急時に慌てて探すことなくスムーズに持ち出せます。
玄関になじんで緊急時も安心
玄関になじむブラウンカラーのファブリックで、座面の高さはちょっと座るのにちょうどいい約38cm。座面はウレタンクッション入りで、ふんわり。緊急時に持ち出すときは側面の面ファスナーを外し、内蔵されているリュックのベルトを出すだけ！
■生活感を隠しつつ、スッキリと美しく収納
YAMAZAKI tower タワー 収納付き玄関ベンチ
14,850円（税込み）
サッと持ち出したい防災バッグを玄関に収納できるベンチ。天然木の座面とスチールの組み合わせが上品なデザイン。天板の耐荷重は約100kgあり丈夫なので、手荷物のちょい置きや、腰かけにして靴の着脱をサポートしてくれます。緊急時にサッと持ち出したい防災バッグを、隠しながら忘れない置き場所に収納できるスグレモノですね！
＊ ＊ ＊
普段から目のつくところに防災グッズを収納することで、家族みんなでで認識できますし、非常時に慌てることなく取り出すことができますね！
文＝徳永陽子