¡¡14ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤¬5Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¡È¼Õºá²ñ¸«¡É¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¶ÛµÞ´ë²è¡Ö¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡ÅÏÉô¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¤ä¤êÄ¾¤½¤¦SP¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¡¢5Ç¯Á°¤Î¡È¼Õºá²ñ¸«¡ÉºÆÄ©Àï
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ¾åÇÈÆÃÈÖ¤ËÅÏÉô¤Î¡ÈºÊ¡É¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡Ö¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ÁûÆ°¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¤Ï½à¥ì¥®¥å¥é¡¼µé¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÏÉô¤Ë¡¢¸·¤·¤¤»ö¼Â¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸½¾õ¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤â¤¦µö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢±üÍÍ¤Ï¤Þ¤ÀÄ²¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¡¢ËÜÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÅÏÉô¤ËÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ë²è¤¬¼Â¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï...¤È¤¤¤¦Æ°ÍÉ¤¬Áö¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÅÏÉô¤¬¡È¼Õºá²ñ¸«¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢²áµî¤Îµ²±¡¦µÏ¿¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¶ÛµÞ´ë²è¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡ÖºÇ½é¤«¤é2»þ´Ö¥Õ¥ë¤Ç´Ñ¤¿¡×¤È¸ì¤ë¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢ÅÏÉô¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÏÉô¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê½Å¡¹¤·¤¤¸À¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê±ü¤µ¤ó¤Ï¡Ë¡È°ìÀ¸µö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¤Î´ª°ã¤¤¡×¤È°ì½³¡£ÅÏÉô¤Ï¡Ö²¿¤³¤Î´ë²è¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¸ç¤Ë¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¤Ê¤é¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¡¢²ñ¸«²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡È¤â¤¦1²ó¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¡È¼Õºá²ñ¸«¡É¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÅÏÉô¤À¤¬¡¢°ì¸ÀÌÜ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¡¢ÀéÄ»¤ä¸«ÆÏ¤±¿Í¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÏÉô¤Ï¡Ö»ùÅè¤µ¤ó¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¤§¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡¢¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï³Î¼Â¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
