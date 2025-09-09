セブン―イレブン・ジャパンは９日、複数種類のロボットが販売棚に飲料品を補充したり、窓ガラスや床を清掃したりする実証実験を都内の店舗で始めた。

３か月かけて省人化効果などを検証し、他店舗への展開を検討する。

実験を始めたのは、東京都荒川区の直営店「荒川西尾久７丁目店」。セルフレジの横にモニターを設置し、遠隔で接客要員が客の問い合わせに答えたり、おすすめの商品を紹介したりする機能も備えた。外国人客向けの多言語対応もできる。

セブンでは、従業員が飲料品を在庫置き場から棚まで運んで陳列するのに１日平均１〜２時間かけているという。今回の実験では、複数のロボットを活用することで、従業員の作業量を３割程度減らせると見込んでいる。

同社の竹井浩樹オペレーション本部長は「生産性を高め、新たな品ぞろえやサービスに挑戦できる環境を作る」と話した。

人件費の高騰や人手不足を背景に、コンビニ大手各社はデジタル技術の活用を進めている。ファミリーマートは床清掃ロボットを１０００店舗以上で導入し、ローソンは自動調理ロボットなどを活用している。