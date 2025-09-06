8月25日、Snow Manの新曲『カリスマックス』の配信が開始。同時に公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）が公開された。

【写真】目黒蓮の主演で実写化される、少年ジャンプ連載中の人気漫画

「メンバー全員が黒スーツにサングラスといういでたちで、ハイテンポのメロディーに合わせて激しく踊る姿は圧巻。MVは1週間足らずで2600万再生を突破と話題を集めています」（音楽業界関係者）

歌詞には“限界を超えていく”というフレーズがあり、実際、今にも限界を迎えそうなメンバーがいるようで……。

「目黒蓮さんです。現在の彼は俳優やモデル業で引っ張りだこ。加えて、今年はSnow Manがデビュー5周年ということもあり、春に初のスタジアムライブが開催されるなど、グループとしてもフル稼働。多忙が祟ってか、8月1日に体調不良のためレギュラー出演しているTBS系のバラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』を欠席しました」（スポーツ紙記者、以下同）

目黒のキャパオーバーは、これで2度目となる。

「ちょうど1年前の2024年8月にも体調不良で療養することになり、当時、主演を務めていたフジ系の月9ドラマ『海のはじまり』も、第9話の放送が1週間延期となるなど仕事に影響が出ました」

そんな目黒だが、まだ未発表の大きな仕事を2つ抱えているようだ。

「1つは10月からTBS系の日曜劇場で放送される妻夫木聡さん主演の『ザ・ロイヤルファミリー』への出演。競馬の世界を舞台にした物語で、佐藤浩市さんや小泉孝太郎さんなどがキャストとして発表されていますが、目黒さんは追加キャストの目玉として控えているようです」（映像制作会社関係者、以下同）

口ひげを蓄えた中年男性役

2つ目は人気バトル漫画の実写化作品の主演を任されたようだ。

「週刊少年ジャンプで連載中の『SAKAMOTO DAYS（サカモトデイズ）』です。監督は2017年に公開した実写版『銀魂』などを手がけた福田雄一さん。前後編の2部作という企画で進んでいるんだとか」

この作品の主人公・坂本太郎は裏社会で名を馳せた最強の殺し屋だったが結婚を機に引退。その後は口ひげを蓄えたふくよかな中年男性という目黒とはかけ離れたルックスのキャラクターだが─。

「坂本は戦闘中、カロリーを消費することで現役時代のスリムな体形に戻るという設定。スラリとした目黒さんにぴったりの役でしょう」

目黒がこの2作品に出演することについて、TBSと所属事務所に問い合わせたが期日までに返答はなかった。

「サカモトデイズはすでに撮影を終えていますが、プロモーションなどの宣伝はこれからが本番。レギュラーの仕事や日曜劇場の撮影も重なれば、より慌ただしくなるでしょう」

ますます多忙となる目黒。3度目の体調不良を起こさないことを祈るばかりだ。