かつて香港に存在した巨大スラム街「九龍城砦」が、人の心を惹きつけてやまない。取り壊しから30年を経た現在も実写映画やアニメーションの題材となり、作品はヒットを連発している。

「今春には『九龍ジェネリックロマンス』（テレビ東京系）というアニメが放送されました。九龍城砦をモチーフにした舞台設定は、どこか不思議な懐かしさを感じさせる。8月末には実写版映画が公開されますが、どのように九龍城砦を表現するのか注目されています。

また昨年5月に開催された第77回カンヌ国際映画際では『トワイライト・ウォーリアーズ 決戦！九龍城砦』が高く評価されました。主人公が九龍城砦で犯罪組織の争いに巻き込まれていくストーリーで、香港では歴代1位の観客動員数となるほど大ヒットしました」（大手紙文化部記者）

九龍城砦とは、元々は19世紀に当時の清朝が築いた軍事砦だ。香港は1899年までにほぼ全域がイギリス領となったが、九龍城砦は中国との間で管轄が曖昧になり、双方の警察が介入できず、治外法権状態となった。九龍城砦には、サッカー場4面ほどの広さにビルがひしめきあい、内部はさながら巨大な迷路。大陸からワケありの中国人も集まってきた結果、最盛期には5万人もの人が住む無法地帯となったという。

「九龍城砦ではアヘンなどの密売が行われ、売春宿もありました。違法の診療所や食堂もあり、工場もあったといいます。建物がひしめきあって光も差さない。『大都市の魔窟』といったイメージは、これまでさまざま作品に影響を与えてきました」（前出・記者）

そんな九龍城砦でかつて実際に生活していたというのが、さいたま市の吉田一郎市議だ。吉田市議は、大学4年生の夏に香港に留学し、取り壊し前の九龍城砦の一部屋を借り、生活していた。香港に魅入られた吉田市議はその後、現地の邦字新聞に就職した。

「私が香港に留学したのは、まだイギリスによる植民地だった1985年でした。 当初は日本人オーナーのゲストハウスで生活していたのですが、日本語を使ってしまう生活に嫌気がさし、部屋を探したんです。それで見つけたのが九龍城砦です」

現在の香港と比べると当時の賃貸相場はかなり安かったとはいえ、それでも世界有数の大都市ゆえにそれなりの賃料を払わなければいけない。そんな中、懐事情が厳しい留学生にとって、割安な賃料で住めた九龍城砦はうってつけだった。

ただし、治安の不安を受け入れれば……。

「部屋は2LDKで家賃1万5000円くらいでシャワー、 トイレ付。同じランクだと5万円くらいはしたはずです。安くてボロくても3万円はするので、その半額という格安物件でした。

とはいえ九龍城砦がヤバいところだとは知っていたので、不安で3回通いました。ですがまあ大丈夫かなと……。私の部屋は14階。エレベーターもなく、毎日何往復も上り下りしていました。大変でしたよ（笑）」

そこは単なる住居ではなく、1つの街のようだった。

「食品工場や食堂、理髪店など 、店舗もたくさんありました。1、2階はお菓子や点心とかの食品工場がたくさんあったのですが、空気は澱んでいました。下水管が壊れて汚水が上からたれていて、匂いもきつくて日も当たりません。年老いた売春婦が客引きをする売春宿や、違法賭博をしている賭場もありました。60、70年代にはストリップもあったそうです。

住んだのは5か月ほどでしたが、アヘン患者の治療施設がどぶ川の対岸にあったこともあり、様子がおかしい人もたくさんいました。しかも治療施設では、国が作った人工麻薬を配っていたんですよ。 そこに患者が来るわけだから、飛んで火に入るなんとやらで……。ヘロインの密売人が捕まえて、九龍城砦に引き込んでいるのも見ました」

吉田氏が当時撮影した写真にうつるのは“the違法建築”。地震があったらすぐにでも崩れてしまいそうなくらい歪で、無資格の居住者らが好き勝手に増改築を繰り返し、当時の形になったようだ。内部では電気系統などの配線が入り乱れ、水捌けの悪い路面はびしょびしょ。しかしそこを裸足で歩く住民の姿もある。

このような劣悪な環境ながら、医療面は優れていたという。

「ブラックジャックみたいな医者がたくさん」

「文化大革命によって亡命してきた医大卒のブラックジャックみたいな優秀な医者がたくさんいて、安く診てもらえました。腕は良かったと思います」

そんな九龍城砦は、1984年に中英共同声明で香港の返還が決まったことで、1987年に取り壊しが発表された。1993年には実際に壊され始めた。

「1987年に 日本に帰国したのですが、当時アナーキストが流行っていたんです。カブれた奴らは国家権力から離れた自由な世界の実現を掲げていて、よく論争しました。そこで私がよく話していたのは『自由な世界の結末は臭くて衛生環境がめちゃくちゃになる』という九龍城砦での実体験。アナーキストたちを、一瞬で論破していました（笑）」

吉田市議は、行政に対する議会質問で厳しく問い質す様子がSNSでバズったこともある。“論破の技術”は九龍城砦での生活で身についたのかもしれない。

「九龍城砦で暮らしていたことで、いまだにこうやって取材してもらったり、出会いのきっかけになったりしています。めちゃくちゃな場所でしたが、私にとっては宝物です」

吉田市議はかつてを懐かしむように目を細め、笑った。