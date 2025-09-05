お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が4日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。小学校の授業参観で見かけたという驚きの光景について語った。

子どものしつけの話題になり、5歳の長男を持つ元TOKIOの城島茂は、「自分のまわりにだけかもしれない」と前置きしつつ、自身の子どもを遊ばせている時に見かけたという親子のエピソードを披露。「“ああ〜危ないな”って、水を掛けたりあんまり良くないなっていう時に、お父さんはどうしてるのかなって見たらスマホを見てる。でも僕が言うのもなって。（子どもを）見ておいてほしいなって思うことがある」と打ち明けた。

これを受けて鈴木は、次男が小学生の時の授業参観での体験を回想。「うちの次男はちゃんと座ってましたけど、歩き回ってるやつがいる。先生も注意しないし、“なんだこれ？”って」と振り返った。

そして「こっちはまあ、関係ないから怒れない。“いいのかなこれ？”って」と疑問。「そのお父さんお母さんは“何々ちゃんダメだよ”ぐらい。全然座らない。でも先生も言わないの」と放置されていたことに驚き、教師も親の顔色をうかがっているのでは？との指摘に「（それも）あると思う」と語っていた。