テレビ東京系「あちこちオードリー」が３日、放送され、オードリー・若林が、お笑いコンビ「囲碁将棋」の文田大介が、自宅を間違えて解体されてしまった事件について語った。

文田はちょうど２年前、「子供を保育園に送って、（１時間ぐらいして）帰ったら警察が来てて」「パッと見たら家がバッチバチにブチ壊されてて。僕３階に住んでたんですけど、（ちょうど空き家になっていた）２階は壁とかも剥がされてて」と、裏のアパートを取り壊すはずが、間違えて自宅が解体されてしまったことを明かした。

実はこの話、２３年１０月の同番組で衝撃ニュースとして明かしており、「見た目は一軒家。１階が工務店、２階が空き家で３階がうち」で、家は完全に壁も窓も壊されており、「（取り壊すはずだった）隣のコーポみたいな（アパート）、全く見た目も違う」とあり得ない間違いに文田も出演者も仰天だった。若林は今回、「ＭＣとしてあるまじき…なんだけど、もう１回聞きたいのよ、お願いしていい？」とトークのおかわりを願い出て、文田がその後の経過を明かした。

結局、業者が賠償請求することになったが、「請求書出したのが２年前、それ払われたのが３カ月前」と衝撃の事実を告白。あまりに支払われないため、電話したところ、「その件は保険会社に一任しています」とスルーされ、「一瞬でガチギレ」。その後、保険会社から電話があり、「本来ならそっちから連絡あるべきでは？」と言うと、「今日電話しようと思ってました」。文田はこれにカチンときて「これは徹底的にやろうと思い、『ちゃんと法的な人入れて賠償請求させてもらいます』とキレまくったら、その日のうちに振り込まれた」と唖然の対応を説明していた。

囲碁将棋は２００４年結成。文田は１８５センチ、相方の根建太一も１８５センチの高身長コンビでもある。