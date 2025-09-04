台風15号は、今日4日午後にも九州にかなり接近または上陸の恐れがあります。その後、進路を東よりに変えて、明日5日は四国から関東を横断する予想です。九州から関東にかけては警報級の大雨となる恐れがあります。また、宮崎県、大分県、高知県、徳島県、愛媛県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県では線状降水帯が発生する可能性もあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。交通機関への影響にも注意が必要です。

台風15号 明日5日にかけて列島を横断の恐れ 広く大雨に警戒

今日4日午前3時に台風15号が奄美大島の東で発生しました。台風15号は今後も北上し、今日4日午後には九州にかなり接近または上陸の恐れがあります。その後、台風は東よりに進路を変えて、5日は四国から関東付近を横断する予想です。



台風15号は、台風としてはあまり発達はしませんが、熱帯由来の暖かく湿った空気を運びこむため、油断できません。西日本や東日本には台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になり、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。



今日4日午前8時現在、九州から近畿にはすでに雨雲がかかっています。また、今朝は台風から離れた東京都内でも局地的に雨雲が発達し、東京都江東区付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。

九州〜関東で警報級の大雨 線状降水帯発生の恐れ

今日4日から明日5日にかけて九州から関東では太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。大雨のピークは、九州は今日4日いっぱい、四国や近畿、東海は今日4日夕方から明日5日の午前中にかけて、関東は明日5日の午前中となる見込みです。東北でも明日5日は雨が強まるでしょう。



また、九州から東海では線状降水帯が発生する可能性があります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域は以下の通りです。

宮崎県・大分県 今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて

高知県・徳島県・愛媛県 今日4日夕方から明日5日朝にかけて

愛知県・岐阜県・三重県 今日4日夕方から明日5日昼前にかけて

静岡県 今日4日夜のはじめ頃から明日5日昼過ぎにかけて

予想降水量

明日5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 100ミリ

東海地方 180ミリ

近畿地方 150ミリ

中国地方 100ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 200ミリ

奄美地方 100ミリ



その後、明日5日6時から明後日6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

東北地方 100ミリ

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 150ミリ

近畿地方 150ミリ

四国地方 150ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。交通機関への影響にも注意が必要です。

線状降水帯発生予測がでたら

半日程度先に「線状降水帯」による豪雨の可能性があると呼びかける情報を気象庁が発表した場合は、発表対象となった府県のどこかで、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。以下のような行動をとるようにしてください。



いつもより大雨災害が起きる可能性が高い状況だということを認識し、テレビやスマートフォンなどで気象情報をこまめに見るようにしてください。

川の近くや土砂災害の危険のある地域にいる人は、避難する可能性があると考え、自治体から発表される避難情報に注意しましょう。この段階で、飲食品、貴重品、着替えなど避難所に持って行くものを再確認し、必要になればすぐに避難できる準備を整えてください。暗くなってからの避難は危険です。気象情報や避難情報をこまめに確認しつつ、明るいうちの避難を心がけましょう。

避難先は、自治体の指定する避難所のほかに、安全な親戚・知人の家やホテル・旅館など複数の候補を考えておくと良いでしょう。