休日に高速道路を利用する人は多いと思います。車で高速道路を走行中、誤って目的のIC（インターチェンジ）を通過してしまった場合の対処法について、JAF（日本自動車連盟）がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。

JAFは「高速道路で目的のICを行き過ぎてしまったらどうする？」「目的のICを行き過ぎたなどの場合でも、次のICで対応することができます」と投稿。その上で「高速道路上でのバックやUターンは逆走や重大な事故につながるため絶対にしないでください」と注意を呼び掛けています。

JAFによると、目的のICを行き過ぎてしまった場合の対処法は次の通りです。

【高速道路で目的のICを行き過ぎてしまった場合の対処法】

（1）高速道路上でバックやUターンをせず、そのまま走行し、次のICで流出する。

（2）料金所では、ETCレーンではなく、一般レーンに進み、料金所係員に申し出る。ETC／一般共用レーンでは、ETCが反応しないよう、カードをあらかじめ抜いておく（ETC通信してしまうと、料金決済が完了し対応が受けられなくなってしまう）。

※料金所係員がいないレーン（無人の料金精算機）の場合は、係員呼出ボタンにより申し出る。

（3）目的のICまで戻れるよう案内してもらえるので、料金所係員の指示に従う。

（4）目的のICに戻った際には、（2）と同じように料金所係員に申し出る。

JAFによると、この手順で戻ってきた場合の通行料金は、当初流入したICから目的のICまでの通行料金になるということです。ただ、ICの構造などによっては、このような対応が受けられない場合があるといいます。