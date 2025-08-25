今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、「年収が高い化学メーカーランキング2024最新版」を作成しました。対象期間は2023年5月期〜24年4月期。単体従業員数50人未満の企業は除外しています。

それでは早速、ランキングを見ていきましょう。

1位富士フイルムHDと

2位レゾナックHDは1000万円超え

1位は富士フイルムHDで、平均年収1074.2万円でした。従業員数は821人、平均年齢は45.7歳です。

カメラやフィルムのイメージが強い会社ですが、医療機器や医薬品、化粧品などを扱う「ヘルスケア」、半導体やディスプレイ材料、機能性フィルム、記録メディアなどを扱う「エレクトロニクス」、複合機やプリンター、クラウドソリューションなどを扱う「ビジネスイノベーション」、カメラやレンズ、写真プリントサービスなどの「イメージング」の4分野で事業展開しています。

2位はレゾナックHDで、平均年収は1026.2万円、従業員数348人、平均年齢は46.1歳です。レゾナックHDは2023年1月に昭和電工と昭和電工マテリアルズ（旧・日立化成）が統合してできた企業。半導体・電子材料セグメント、モビリティセグメント、イノベーション材料セグメント、ケミカルセグメントという4分野の事業を行っています。

