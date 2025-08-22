回転寿司チェーン「くら寿司」の大阪・関西万博店で提供しているメニューが、全国の店舗に期間限定で登場。

グローバル旗艦店では人気の5メニューを、全国の各店では選りすぐりの3メニューが提供されます！

くら寿司「大阪・関西万博店」メニュー 全国販売

価格：各150円(税込)〜

※店舗により価格は異なります

販売期間：

グローバル旗艦店（浅草ROX店、原宿店、押上（スカイツリー前）駅前店、銀座店、道頓堀店、なんばパークスサウス店）2025年8月22日（金）〜なくなり次第終了

通常店舗 2025年9月5日（金）〜9月15日（月）

持ち帰り：不可

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

大阪・関西万博では「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、店舗を出店している回転寿司チェーンの「くら寿司」

万博は“世界中からたくさんの人やモノが集まる場”であるため、大阪・関西万博に参加している約70か国の代表料理を再現した、特別メニューが販売されています。

開発担当の方が大使館関係者の方々に試食をお願いするなど、本場の味を再現することにこだわって開発したメニューばかりです。

大阪・関西万博店の特別メニューは、全国のくら寿司各店でも1商品ずつ販売していますが、「人気の商品を近くのお店でも食べたい」という要望も多数。

今回、「グローバル旗艦店 浅草ROX・原宿・押上（スカイツリー前）駅前・銀座・道頓堀・なんばパークスサウス」の6店舗にて、人気の5メニューの提供が決まりました。

ラインナップは「鴨のロースト トリュフソース（ハンガリー）」「マダガスカルバニラパンケーキ（マダガスカル）」「アホ（パラオ）」「ハバネロチキン（ベリーズ）」「カンジャンセウ（大韓民国）」の5種類。

また、「鴨のロースト トリュフソース」「マダガスカルバニラパンケーキ」「アホ」の3種は、2025年9月5日より期間限定で全国のくら寿司にて販売。

より手軽に世界の料理が楽しめ、近くの「くら寿司」で万博気分を堪能できます☆

ハンガリーの料理「鴨のロースト トリュフソース」

販売店舗：グローバル旗艦店、通常店舗

ハンガリーの料理を再現した「鴨のロースト トリュフソース」

サクサクのクラッカーに、マスカルポーネチーズと燻製した鴨ロース、香り高いトリュフソースがトッピングされています。

付け合わせの赤キャベツは、酸味をきかせマリネしてあるのもポイントです。

マダガスカル共和国の料理「マダガスカルバニラパンケーキ」

販売店舗：グローバル旗艦店、通常店舗

パンケーキに、バニラビーンズ入りのカスタードクリームをたっぷりかけた「マダガスカルバニラパンケーキ」

カラメルソースのほろ苦さがアクセントになっています☆

パラオ共和国の料理「アホ」

販売店舗：グローバル旗艦店、通常店舗

パラオ共和国の料理「アホ」は、ココナッツと餅で作る、甘い南国風おしるこ。

甘めのココナッツソースに、ココナッツファインが使用されています。

中にある団子のもっちりさが、やみつきになるメニューです！

ベリーズの料理「ハバネロチキン」

販売店舗：グローバル旗艦店

ベリーズ産のハバネロソースを使用した「ハバネロチキン」

ほどよい辛さに仕上げたHOT（ホット）は、野菜の風味とともに素材本来の旨みを引き立て、チキンとの相性も抜群です☆

大韓民国の料理「カンジャンセウ」

販売店舗：グローバル旗艦店

特製のヤンニョンジャンとリンゴを使用した、醤油タレに漬け込んでいる大韓民国の料理「カンジャンセウ」

ねっとりとした食感と、エビの甘みをしっかりと味わえます！

大阪・関西万博店限定 世界の料理の高級ラインナップが新登場

販売期間：2025年8月22日（金）〜10月13日（月）

※お持ち帰り不可

2025年8月22日より、大阪・関西万博店では世界の料理の高級ラインナップが新登場。

「トリュフクリームパスタ風（イタリア）」「蒸しアワビ オイスターチリソース（中華人民共和国）」「ビスコフ ティラミス（ベルギー）」が提供されます☆

イタリア共和国の料理「トリュフクリームパスタ風」

価格：2,000円

香り高いトリュフクリームと黒トリュフソースをたっぷり使用した、贅沢な一品が登場。

トリュフクリームが麺に絡み、トリュフの奥深い風味とクリーミーなコクのハーモニーを堪能できます！

※らーめん麺を使用

中華人民共和国の料理「蒸しアワビ オイスターチリソース」

価格：2,000円

柔らかく蒸したアワビに、特製のオイスターチリソースをかけた、中華人民共和国の料理。

甘みの中に程よい辛みのあるソースは、上品な旨みを楽しめる蒸しアワビと相性抜群です☆

ベルギー王国の料理「ビスコフ ティラミス」

価格：1,000円

ティラミスにキャラメルソースをかけ、ほろ苦さと、大人な甘さが際立つバランスのとれた絶品スイーツも新登場。

ベルギーで愛される「スペキュロス」ビスコフをトッピングし、食感のアクセントにしています！

大阪・万博店で人気の特別メニューが、全国の店舗でも提供スタート。

くら寿司グローバル旗艦店では2025年8月22日から、全国の各店では2025年9月5日から期間限定で提供となる「大阪・関西万博店」メニューの紹介でした！

