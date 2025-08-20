懲役太郎「マジで何がいけないの？」“残クレでアルファード”叩きに怒り
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「懲役太郎」氏が自身のYouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で公開した動画「残クレアルファード叩きに物申す」の中で、ネット上で見られる“残クレたたき”の風潮に強い違和感を示した。
動画の冒頭で懲役太郎氏は、残価設定クレジット（残クレ）でトヨタ・アルファードを購入する人々をステレオタイプなイメージで揶揄する風潮について言及。「ヤンキーみたいな家族が、無理して買って」「行くところはドンキ」といった形で「笑いものにするみたいな」コンテンツに対し、「ちょっと私あれは嫌だったな」と不快感をあらわにした。
懲役太郎氏は、「ザンクレが悪い、ザンクレが悪いって言うなら、そんな制度がなくなればいい」と指摘。現金一括や通常のローン、リースなど様々な購入方法がある中で、残クレという選択肢だけがことさらに批判される現状に「何がいけないの？マジで」と根本的な疑問を投げかける。
さらに、自身もアルファードやマセラティを残クレで購入していると告白。「車ぶつけないんですよ。走行距離も少ない」と自身の乗り方を明かし、丁寧に扱っているため売却時に価値が下がらず、「プラスになってますよ」と、むしろ賢い選択だったと主張。「これがいけない買い方なんですか？」と、揶揄する風潮に対して自身の経験を基に強く反論した。
ネット上にある「ザンクレたたきは嫉妬でしょうね」という意見にも触れ、他人の選択を一方的に批判する風潮の背景にある感情を分析。購入者の事情や価値観を無視した批判に一石を投じた。
