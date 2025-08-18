３８歳の「フリーアナウンサー兼会社員」が美しい衣装姿をアップした。

２０２３年夏にゲーム会社「ＳＥＧＡ」に転職したフリーの内田敦子アナウンサー（３８）が１８日に自身のインスタグラムを更新。「人生初のコミケ行ってきました！同人即売会は割と頻繁に行ってますがコミケは初めて」と報告し、東京ビッグサイトで記念撮影した。

「いつも見知ったビックサイトと雰囲気が全く違って新鮮でした。ホールによって客層ががらっと変わるのも独特の空気があって良かったです」と大興奮。「お目当てにしていた本もお知り合いの本も、偶然見つけた素敵な本も買えて大満足！冬は出展側で参加できたらいいなと思ってます」と意欲を見せた。

ノースリーブに超ミニ丈で美脚あらわ。フォロワーは「スタイルめちゃ良い」「可愛らしいです」「楽しそうな美女」「めちゃくちゃかわいい」「美人ですね〜」「バリ可愛い」と絶賛した。

内田アナは２００９年４月に東日本放送に入社。１２年３月に退社し、その後フリーアナウンサーとして活動。同年１０月から日本テレビ系「Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」のキャスターを務め、カルチャーコーナーなどを担当。約１０年間出演し、２２年９月に同番組を卒業した。

大のゲーム好きとして知られ、自身のユーチューブチャンネルではゲーム実況を披露。２０年９月にはｅスポーツの大会にも出場した。３６歳だった２３年７月１日付で「ＳＥＧＡ」に転職して正社員に。所属する「セント・フォース」とは業務提携となった。２４年４月には武蔵野美術大学の通信教育課程に入学したことを報告。「三年次編入」で入学したことを明かし「学芸員課程も履修する予定のため、最短の２年での卒業は難しそう…何年で卒業できるのか未知数すぎる」と伝えた。インスタグラムのプロフィル欄には「フリーアナウンサー兼会社員」と記している。