清純派女優・永野芽郁（25）に俳優・田中圭（41）との不倫疑惑報道が出たのは、今年4月下旬のことだった。双方の事務所は不倫関係を否定し続けたが、永野サイドは広告契約を結んでいたスポンサーが全て撤退するなど、実質的な“活動休止”状態に追い込まれている。芸能関係者が語る。

【写真】頬がこけ、目元を腫らして…“厳戒態勢”で車に乗り込む永野。堂本剛の白パーカー姿

「翌年に出演を予定していた大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の降板も発表され、現在公表されている出演予定はゼロ。当時は周囲に『ご心配をおかけしてすみません』と気丈に振る舞っていましたが、本人も心労がたたっていたようで、やつれた表情を見せることもありました。

永野さんの自宅は、都内の高級住宅街にあるマンション。4億円ほどで購入した広い部屋で、騒動後は母親の助けなどを借りながら大人しく過ごしていたと聞いています」

その後、6月ごろには周囲に「海外でリフレッシュする」と言い残し、髪を金髪に染めて海外に渡航したとも報じられたが、前出の芸能関係者は「本人はもう帰国していると聞いています」と語る。

「7月17日には、田中さんがラスベガスのポーカー大会で入賞したことなどが注目されましたが、その時にはとっくに国内に帰国していたようです。永野さんの金髪姿は国内では目立つので、事務所関係者は『髪色を黒に戻しておとなしくしていて欲しい』と願っていました」

田中のラスベガスでの“ポーカー姿”は、SNSなどで「反省の色が見えない」などと波紋を呼んだが……「芽郁ちゃんはいますごく落ち着いています」と話すのは、永野の知人だ。

「芽郁ちゃんはここ2〜3年、本当に仕事が忙しかった。そんななかで、文春の報道があった近年は深夜に飲み歩くなど、確かに生活が荒れていた印象がありました。田中さんにも相当振り回されていた印象があり、本人も悩みを口にしていました。本当の自分を見失っているのかもと、心配に思っていたんです。

SNSでは有ること無いこと言われていますが、実際はすごく素直な子なんです。1人の時間にしっかり向き合って、しばらく休んで、また芽郁ちゃんが自分らしく頑張れるようになれたらいいなと思います」

難局を乗り越え、リフレッシュした永野の再挑戦を期待したい。