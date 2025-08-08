この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「冷蔵庫が入らない!?」「スイッチがつけられない!?」

そんなまさか…と思うような“うっかりミス”が、実はリフォーム現場では意外とよく起きています。

今回は、ホームインスペクション（住宅診断）を手がける株式会社さくら事務所執行役員CROの田村啓さんと、一級建築士・ホームインスペクターの坂さんが、自身の“しくじり体験”を元に、リフォームで気をつけたいポイントをリアルに語ってくれました。



■【冷蔵庫が入らない!?】見落としがちな“壁の厚み”

田村さんが最初に語ったのは、冷蔵庫が“ギリギリ入るはずだった”案件。でもいざ入れようとしたら…壁に当たって入らない！

原因は、設計段階で石膏ボードの厚みを考慮していなかったこと。柱の中心から寸法を取る「芯々」で考えていたものの、片側の壁の厚みだけを見落としていたんだとか。

このミス、実は新人時代には「あるある」。それだけに、冷蔵庫や家具など“モノのサイズ”を設計に反映させる時は、「実際に使える寸法」をきちんと確認することが大事です。



■【スイッチがない!?】引き戸にしたらスイッチの設置場所が…

もうひとつの“やらかしエピソード”は、便利なはずの引き戸による想定外のトラブル。

洗面所に2方向からアクセスできるように両側に引き戸を採用した坂さん。しかし…「あれ？スイッチをつける壁がどこにもない!?」という事態に。

急遽、壁を増設して対応したそうですが、これは設計図を見て気づけるミスだけに、「生活動線＋配線の確認」も欠かせません。



■【PSって何？】排水スペースを忘れて大慌て

間取りに夢中になってしまうと、つい見落としがちなのがPS（パイプスペース）。これはトイレや洗面などの排水管を通すための空間のこと。

「いいプランができた！」と自信満々だった田村さんも、ふと気づけば「これ…排水管、どこ通すの？」と焦ったことがあるそう。

リフォームでは既存の排水ルートや外部マスの位置が制限になるため、配管のルート確認はマスト。間取りだけ見て安心しないよう注意が必要です。



■【抜いてはいけない柱】通し柱をうっかり設計から消した!?

構造的な重大ミスも見逃せません。

田村さんがかつてやってしまいそうになったのが「抜いちゃいけない柱」を抜くプラン。特に1階と2階を貫く通し柱は、建物を支える超重要部材。下手に抜けば、後々傾きの原因になりかねません。

現場では「いつもやってるから大丈夫」と感覚的に進める業者もいるとか…。「なぜ抜けるのか」の根拠を数値で示してもらうことが、依頼者としての大切な視点です。



■【外壁・屋根・シロアリ】見えないところほど慎重に！

表面では分からない“リフォームあるある”も多数。たとえば…

•外壁の重ね貼り：安易にやると建物が重くなったり、剥がれや結露の原因に。

•屋根の塗装：縁切りせずにベッタリ塗ってしまうと、通気不良で雨漏りに。

•シロアリ被害：とくに在来工法の浴室は、解体後に大量発見…追加費用で200万円以上になったケースも。

こうしたリスクは、工事前の説明や現場写真の共有で“見える化”してくれる会社だと安心です。



■後悔しないために。会社選びは「価格」より「根拠と姿勢」で

じゃあ、どういう会社を選べば安心なの？という点について、田村さんはこうアドバイスします。

「複数社から意見をもらうこと。同じリフォームでも、提案や根拠のレベルには差があります」

たとえば「柱を抜けます」と言われたら、「なぜ抜けるのか」「補強方法は？」といった根拠を確認する。

価格の安さだけで選ばず、“納得できる説明があるかどうか”がポイントです。



株式会社さくら事務所のホームインスペクターは、リフォーム後だけでなくリフォーム前の設計段階から、第三者視点でのアドバイスも行っています。

「このまま契約して大丈夫？」「プロに一度見てもらいたい」という方は、株式会社さくら事務所に相談してみるのもひとつの手です。



リフォームで後悔しないためには、“知ること”が何より大事。

プロのしくじりから学び、安心できるパートナーを選びましょう！