ABEMA¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT THE FINAL PIECE¡Ù¤ÎÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤òÈ¯É½
¡¡ABEMA¤Ï¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT THE FINAL PIECE¡Ù¤ÎÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤ò2026Ç¯½Õ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
²áµî¤ËÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù
¡¡¡ØWORLD SCOUT THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE America¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢2026Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¸«¿ø¤¨HYBE¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Áー¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¹ç½É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç³Ê¤·¤¿1Ì¾¤Ï¡¢HYBE America¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£