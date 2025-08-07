昨今、ますます人気の〈日本ワイン〉。その生まれの地であるワイナリーはなにせ国内なので、小旅行感覚で足を運ぶことも可能。今回は、山梨のワイナリーを見学してきました。美しく広がる畑の眺望を愛でながらワインを味わえば、きっともっとワインを好きになりますよ。

圧巻の眺望と広さ、ワイナリーの魅力まるごと体感！『サントリー登美の丘ワイナリー』＠山梨

ワイン畑行ったことある？なければ最初はぜひここがおすすめ、『サントリー登美の丘ワイナリー』のワイナリーツアーだ。約150haという敷地に約50区画ものブドウ畑が広がる中を、ていねいな解説付きで巡るうちに、きっとワインがもっと愛しく、そしてとっても飲みたくなる。

有料のツアーは各種コースあるが、今回選んだのは、ブドウ畑も熟成庫も巡り、解説付きのワインテイスティングも楽しめる“フル”バージョンの「FROM FARMワイナリーツアー」だ。

場内は広いのでバスに乗り込んで移動。まずはワイナリーで最も高い標高約600メートルの眺望台から畑を見下ろす。遠方には南アルプスや富士山も見え、気持ちいい〜。

『サントリー 登美の丘ワイナリー』富士見テラス前に広がる「見学用ぶどう畑」では、多数のブドウ品種の樹をまぢかに見学することができる

そしてその足でブドウ畑に向かう。畑に足を踏み入れると思ったより土はふかふか。ガイドさんが、ブドウの種類や畑ごとの違い、手入れの仕方まで解説してくれる。お〜、おいしいブドウに育ってね。

『サントリー 登美の丘ワイナリー』秋には写真のように色づく甲州ブドウ

山をくり抜いて作られた歴史のある熟成庫も雰囲気抜群。中に入ると少しひんやりしていい香りが漂っている。瓶熟成庫には数千本ものワインも現在進行形で眠っている。

『サントリー 登美の丘ワイナリー』熟成庫の中にはフレンチオーク樽に入ったワインが静かに眠る

お待ちかねのワインテイスティングは希少な貴腐ワインを含む4種類。世界の鑑評会受賞歴もある白の甲州ワイン。数多くの品種が使われた赤、「時のかさね」もいい。ペアリングまで丁寧な解説付きだ。

『サントリー 登美の丘ワイナリー』世界的なコンクールで金賞を取った「登美の丘 甲州2022」と、複数のヴィンテージの原酒を“かさね”て造るという「登美の丘 赤 時のかさね」。今回のテイスティングの一部

深呼吸したくなる気持ちよさとワインの楽しさを満喫。季節を変えてまた行きたい!!

『サントリー 登美の丘ワイナリー』栽培担当 潮上史生さん

栽培担当：潮上史生さん「登美の丘ワイナリーの魅力は、さまざまな特長を持つ畑で、個性豊かな原料ブドウを栽培していることです。それぞれのブドウの特長を、造り手が最大限に引き出すことで、最高のワイン品質を追求しています」

『サントリー 登美の丘ワイナリー』雰囲気のあるワインショップ

［施設名］『サントリー登美の丘ワイナリー』

［住所］山梨県甲府市大袋2786

［電話］0551-28-7311

［営業時間］10時〜17時（最終入場16時半）

［休日］水、年末年始、その他休業あり

［交通］JR甲府駅から無料シャトルバス（金・土・日・祝運行※詳細はhpを参照）利用で約30分、塩崎駅からタクシーで約13分、竜王駅からタクシーで約15分

※ワイナリーツアーは予約制（有料）。各種コースがあるので予約他詳細はhpを参照。

［HP］www.suntory.co.jp/factory/tominooka/

HPはこちらから

多品種が興味深いブドウ畑に歴史的な発酵槽も『ルミエールワイナリー』＠山梨

勝沼ぶどう郷駅を基点とした峡東エリアは、約70社のワイナリーが集積する日本屈指のワイン産地のひとつ。その中でも『ルミエールワイナリー』は今年で140周年を迎えるワイナリーで、そのガイドツアーも見どころ満載だ。

『ルミエールワイナリー』なだらかな斜面に広がる畑。遠方には甲府盆地や南アルプスが

まずは早速ブドウ畑へ。畑はなだらかな扇状地に位置し、その地形や砂礫（されき）質の土壌がブドウ栽培に向いているらしい。ふむ。区画ごとにいろんな品種があって、それらがどんな目的で選ばれているのかとか、そんなワイナリーの個性やワインに直結するような話を聞けるのも醍醐味のひとつだ。

『ルミエールワイナリー』生き生きと雑草が生えている畑。多様な草や虫と共存することでよい土壌となっていく

お次は醸造棟を巡るのだが、ここには明治時代に造られた石造りの発酵槽（国登録有形文化財）も残されている。今なお現役のタンクもあるというから驚きだが、それを目にしながら歴史に思いを馳せるのもよし。その奥には地下ワインセラーもあって、大小300樽以上が眠っていた。

『ルミエールワイナリー』醸造棟内も見学のコース

そしてお楽しみの試飲タイム。爽やかな柑橘香る甲州ワインに、さっき見た石蔵発酵槽で造られた赤ワインもある。

『ルミエールワイナリー』左からフルーティでフレッシュ感のある「スパークリング デラウェア」。特別栽培の甲州を長期樽熟成した「光」。フラッグシップ・ワイン「シャトールミエール」

そして最後はこちらのフラッグシップ「シャトールミエール」も登場。凝縮してフルボディでおいしかったなあ。

『ルミエールワイナリー』栽培・醸造担当責任者 産方剛志さん

栽培・醸造担当責任者：産方剛志さん「基本は雑草を生かした草生栽培で、生物多様性を大事にしながら栽培しています。スパークリングワインに力を入れているのも特徴ですね。温暖化もある中で10年先を見据えて新たな品種も育てています」

『ルミエールワイナリー』おしゃれなワインショップ

［施設名］『ルミエールワイナリー』

［住所］山梨県笛吹市一宮町南野呂624

［電話］0553-47-0207

［営業時間］9時半〜17時半

［休日］無休（年末年始のみ）

［交通］JR中央本線勝沼ぶどう郷駅からタクシー利用で約10分、塩山駅、山梨市駅から各タクシー利用で約15分

・ワイナリーガイドツアー／1時間コース（試飲3種類あり）平日：14時〜、土・日・祝：15時〜1300円※予約2名より、見学希望日の前日15時まで（定員15名程度）。他、40分コース（試飲なし）800円もあり。詳細はhpを参照。

［HP］https://www.lumiere.jp

HPはこちらから

試飲満喫！甲州市産のワインが圧巻の勢揃い『甲州市勝沼ぶどうの丘』

勝沼を訪れてどこに行こうか迷ったら、ぜひ足を運んでみるといいのがこちら。温泉や宿泊施設まであるのだが、うれしいのは甲州市産のいろんなワインが試飲できること。

しかも、その種類の多さも驚き。地下のワインカーヴには、市内のワイナリーで醸造され、審査会を合格したワインが約150銘柄揃っている。で、全銘柄を2200円で自由にテイスティングできるのだ（専用試飲容器タートヴァン付き）。

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』種類の多さに圧倒される地下のカーヴ

さらに、売店1階や2階には別にワインサーバーがある。こちらのワインは地下カーヴには置いてないワンランク上のワインたちで、コインを購入して好きなものを試飲できる。

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』ワインサーバーはコイン式。どれを買うか迷う

試飲終了後は、1階の売店でワインの購入ももちろん可能だ。本日のお気に入りを連れて帰ってみては？

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』売店にはワインカーヴで試飲できるワインを中心に、おみやげなどが揃う

［施設名］『甲州市勝沼ぶどうの丘』

［住所］山梨県甲州市勝沼町菱山5093

［電話］0553-44-2111

［営業時間］8時半〜20時（地下ワインカーヴ9時〜17時半）

［休日］無休（臨時休業の際はhpでお知らせ）

［交通］JR中央本線勝沼ぶどう郷駅から徒歩約15分（市民バス利用4分）

［HP］https://budounooka.com

