AmazonがStarlinkの対抗馬として発表した衛星インターネットサービス「Project Kuiper」の、第2弾となる人工衛星打ち上げが現地時間の2025年6月23日に行われました。これによって新たに27基の人工衛星が投入され、軌道上にあるProject Kuiperの人工衛星は54基となりました。Amazon deploys more Kuiper satellites, taking on Elon Musk's Starlink

https://www.cnbc.com/2025/06/23/amazon-kuiper-satellites-musk-starlink.htmlAtlas V rocket launches 2nd batch of satellites for Amazon's Project Kuiper megaconstellation | Spacehttps://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/atlas-v-rocket-launches-2nd-batch-of-satellites-for-amazons-project-kuiper-megaconstellation-video27 more satellites go into orbit for Amazon's Project Kuiper network - GeekWirehttps://www.geekwire.com/2025/second-satellite-launch-amazon-project-kuiper/Project KuiperはAmazonが2019年に発表した衛星インターネットサービスであり、早ければ2024年中に早期顧客へのサービスを開始する予定とも報じられていました。しかし計画は予定よりも遅れ、2025年4月に初めて第1弾となるProject Kuiper用の人工衛星打ち上げが完了。この打ち上げでは27基の人工衛星が地球低軌道(LEO)に投入されました。Amazonの極秘インターネット衛星「Kuiper」の詳細が少しだけ明らかに - GIGAZINEそして東部標準時の6月23日6時54分、フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地から、Project Kuiperの人工衛星27基を搭載したUnited Launch AllianceのアトラスVロケットが打ち上げられました。第2弾となるProject Kuiperの人工衛星打ち上げの様子は、以下のYouTube埋め込み動画で視聴することが可能。打ち上げの瞬間は17分30秒頃となっています。Rocket Launch: Atlas V Kuiper 2 - YouTube第2弾となるProject Kuiperの人工衛星打ち上げはもともと6月16日に予定されていましたが、アトラスVロケットのエンジンの問題によって延期されたとのこと。アトラスVロケットのエンジンが点火します。もうもうと水蒸気を立ち上げながらアトラスVロケットが上昇。無事打ち上げに成功しました。アトラスVロケットの先端部には、Project Kuiperの人工衛星が格納されています。人工衛星は軌道上でロケットから離れて展開されます。United Launch Allianceの打ち上げ指揮官であるベン・チルトン氏は打ち上げ後のライブ配信で、「AmazonのProject Kuiperのインターネット衛星コンステレーション用人工衛星を搭載したUnited Launch AllianceのアトラスVロケットが、点火と打ち上げに成功しました。これにより、低軌道通信の新たな章が幕を開けました」とコメント。Project Kuiperを担当するAmazonの技術担当ヴァイスプレジデントのラジーブ・バディアル氏は、「今後多くの打ち上げが控えていますが、私たちは2カ月足らずで2回の打ち上げを達成し、すでに次のミッションに向けて準備を進めています。これはAmazonのProject Kuiperチームと、United Launch Allianceのパートナーの皆が尽力してくれたおかげです」と、LinkedInへの投稿で述べました。今回の打ち上げにより、地球低軌道に展開されたProject Kuiperの人工衛星は合計54基となりました。Amazonは最終的に3236基の人工衛星打ち上げを計画しており、アメリカ連邦通信委員会(FCC)が定めた2026年7月の期限までに、全衛星の半分にあたる1618基の衛星を打ち上げる必要があります。Project Kuiperの人工衛星打ち上げのほとんどはUnited Launch Allianceが担う契約となっており、アトラスVロケットでの打ち上げが8回、後継となるヴァルカンで38回の打ち上げが予定されています。しかし、AmazonはUnited Launch Alliance以外のパートナーとも契約しており、Project Kuiperの人工衛星はSpaceXやBlue Origin、ヨーロッパのArianespaceなどのロケットにも搭載されるそうです。なお、Project Kuiperの料金モデルはまだ発表されていませんが、Amazonのアンディ・ジャシーCEOは2024年に株主へ宛てたメッセージで、「(Project Kuiperは)Amazonにとって非常に大きな収益のチャンスとなります」と述べています。