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Amazon deploys more Kuiper satellites, taking on Elon Musk's Starlink
Atlas V rocket launches 2nd batch of satellites for Amazon's Project Kuiper megaconstellation | Space
https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/atlas-v-rocket-launches-2nd-batch-of-satellites-for-amazons-project-kuiper-megaconstellation-video
27 more satellites go into orbit for Amazon's Project Kuiper network - GeekWire
https://www.geekwire.com/2025/second-satellite-launch-amazon-project-kuiper/
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Rocket Launch: Atlas V Kuiper 2 - YouTube
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