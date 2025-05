ジェラピケ、スナイデルなど10％オフに！お得いっぱい「ウサギオンラインフェス2025」は19日まで。

オンラインデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」では、5月15日から19日までスペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2025」を開催しています。

お得盛りだくさんのスペシャルフェス

2回目の開催となる今回のスペシャルフェスでは、10%オフキャンペーンや限定アイテム、プレゼントキャンペーンなどがお得企画が盛りだくさん。

19日まで開催している「USAGI ONLINE FES 2025」のコンテンツをピックアップして紹介します。

USAGI ONLINE、USAGI ONLINE STOREでの買い物が、期間中は何度でも10%引きになります(一部商品は対象外)。

2:新規会員登録でもらえる!1000円オフクーポン

期間中、USAGI ONLINEサイト内でMA CARDに新規入会すると、サイト内の8000円以上の買い物で使える1000円オフクーポンがもらえます。

なお、USAGI ONLINE STOREなど店舗での使用はできません。10%OFFキャンペーンとの併用はできますが、他クーポンとは併用は不可です。

3:USAGI ONLINE LIMITED ITEMS & LIMITED SET【ポイント10%UP対象アイテム】

USAGI ONLINEサイト・USAGI ONLINE公式アプリ内で、USAGI ONLINE限定アイテムを購入すると、ポイント還元率が通常よりも10%アップします(USAGI ONLINE STOREでの購入は対象外)。

還元率はそれぞれの会員ランクで異なります。

対象の限定アイテムの一例は以下の通り。

〈SNIDEL(スナイデル)〉

・【USAGI ONLINE限定】フリルニットトップス...1万1880円

・【USAGI ONLINE限定】フリルスリーブリボンプリントワンピース...1万8920円

〈gelato pique(ジェラート ピケ)〉

・【USAGI ONLINE限定】スムーズィーショートカーディガン...1万890円

・【USAGI ONLINE限定】花柄シュシュ...2750円

〈LILY BROWN(リリーブラウン)〉

・【USAGI ONLINE/ZOZOTOWN限定】Lily Bearトラベルボストンバッグ...8800円

また、限定セットも登場しています。

・kids&baby SPECIAL SET

「【BABY】HAPPY BAG」は、GELATO PIQUE KIDS & BABYのトータルコーデが完成する4点セットで、サイズは80cm。カラーは2種類あります。

価格は1万円。

「【USAGI ONLINE限定】HAPPY BAG スペシャル6点セット」は、JAMIE KAYのパパママ&新生児向けのセットです。サイズはフリーで、カラーは2種類あります。

価格は1万1000円。

・コスメSPECIAL SET

メイク、スキンケア、インナーケアなどの人気アイテムいっぱいのスペシャルキット。

画像左がSNIDEL BEAUTY(スナイデルビューティー)の「【USAGI ONLINE限定】サマーメイクアップキット A」です。価格は1万3090円。

画像右がCosme Kitchen(コスメキッチン)「【USAGI ONLINE限定】インナーケアキット」です。価格は4320円。

期間中にUSAGI ONLINE公式アプリをダウンロードすると、アプリで使える1000円クーポンと、お店で使える1000円クーポンの、合計2000円分のクーポンがもらえます。

USAGI ONLINEで8000円以上の買い物をすると使用できます。

他にも、はずれ無しのスロットゲームやイラストレーターのnsnさんが描き下ろした「siroiusagichan」コラボの限定アイテムの販売、今回のスペシャルフェスのミューズである鈴木愛理さんの直筆ポラロイドが当たるキャンペーンなどが開催されています。

さらに、USAGI ONLINE FES 2025の開催記念として、「siroiusagichan」のスペシャルステッカーのノベルティープレゼントも実施しています。

USAGI ONLINEでは浮き輪デザイン、USAGI ONLINE STOREではハートデザインのステッカーを配布中。無くなり次第終了です。

すべての詳細はキャンペーンページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部