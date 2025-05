板チョコ風のとっても可愛いブロックシールシリーズにサンリオがやってきた。『ちょこぶろっくしーる サンリオキャラクターズ』をチェック!まるでチョコレートのような見た目がかわいい新コレクションシリーズ「ちょこぶろっくしーる」にサンリオキャラクターズが仲間入り。小さい頃にブロックシールを集めていた! という方もいらっしゃるのでは? 令和の今、ブロックシールが板チョコ風デザインになって新たに登場です。

「ちょこぶろっくしーる」は、まるで板チョコレートのような形・色のブロックシール。平成リバイバルとして人気を集めているブロックシールを、お菓子を取り扱う会社であるハートならではのアレンジで新たに商品化。茶色のミルクチョコレート風、乳白色のホワイトチョコレート風、ピンク色のストロベリーチョコレート風と、色の種類もまるで本物のチョコレートのよう。また、板チョコレート風のブロックひとつひとつにキャラクターのデザインが施されており、思わず集めたくなってしまうほど可愛く仕上げられています。はさみでカットして携帯ケースなどに貼ってデコって楽しんだり、いろいろカスタマイズしちゃおう。そんな新たに生まれ変わったブロックシールのシリーズ第一弾は、『ちょこぶろっくしーる サンリオキャラクターズ』。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ハンギョドン、シナモロール、ポチャッコ、リトルツインスターズの全8種で、1シート12柄のデザイン入り。色はミルクチョコレート風の茶色、ホワイトチョコレート風の乳白色、ストロベリーチョコレート風のピンク色の3種。チョコレート風のキャラクターのアートがスイートで可愛い!ハンギョドン、ポチャッコ、リトルツインスターズはハートオリジナルアートが楽しめます。何が出るかは開けてからのお楽しみ!2025年5月26日(月)より全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア等のお菓子売場にて展開。板チョコみたいに1ブロックずつ、可愛いサンリオキャラクターズたちをペタッとしちゃってね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657364