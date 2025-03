食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、創業47年で移転オープンしたラーメン店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2025年2月のNEW麺「ABCラーメン」

1977年創業、銀座で47年営業した「ABCラーメン」が、昨年12月に中目黒アトラスタワーの2階に移転オープンしました。

ビル内に移転

店名の「ABCラーメン」の由来は、2代目の店主の武内美雅さん曰く、先代のお父様が覚えやすいということで“ABC”と名付けたということです。

「ラーメン二郎」の名前は1967年にエースコックから発売された即席麺「ラーメン太郎」に因んで付けられたそうで、最近オープンのラーメン店は複雑な店名が多いですが、1970年前後の頃のラーメン店の店名はシンプルに考えられていたんですね。

排骨麻醤麺と1/3チャーハン 出典:特盛ヒロシさん

こちらの名物といえば「麻醤麺(マージャンメン)」で、「ネギ麻醤麺」、辛旨の「魔女麻醤麺」、めちゃくちゃ辛い「おとなの麻醤麺」などがありますが、写真で見たスープに浸かる排骨(パーコー)もおいしそうだったので「排骨麻醤麺」(1,500

円)をオーダーしました。

スープの絡む手揉み中太縮れ麺

担々麺とも違う、フレンチで修業した先代が作ったオリジナルのラーメンとのことで、たっぷりのゴマペーストのスープと手揉み中太縮れ麺がよく絡みあっておいしかったです。これはまたすぐに食べたくなる、クセになる味ですね。

スープに浸かる排骨

そして、麺類を注文した人だけ「1/3チャーハン」を300円で頼めるとのことなので、もちろんオーダー。チャーハンを半分くらい食べてからスープをかけて食べたらこれまたおいしかったです。

スープをかけて味変

ラーメン店だけど、町中華並にたくさんメニューがあって、一品料理も充実しているので夜飲みにも行ってみたくなりました。その時は名物の「プチ餃子」を絶対に食べます。

<店舗情報>◆ABCラーメン住所 : 東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワー 2FTEL : 03-4400-5830

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

The post 〈秋山具義の今月のNEW麺〉銀座で47年営業したラーメン店が中目黒に! ここでしか食べられないクセになる麻醤麺 first appeared on 食べログマガジン.