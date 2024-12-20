最大72%OFF！ スクエニ「スマートフォンゲーム ウィンターセール」開催「FFVIII リマスタード」や「ヴァルキリープロファイル -レナス-」などが対象に
開催期間：12月20日～2025年1月5日
スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けゲームを最大72％OFFで販売する「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ウィンターセール」を12月20日より開始した。開催期間は2025年1月5日まで。
期間中は、「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」や「ヴァルキリープロファイル -レナス-」、「サ･ガ コレクション」など、同社のスマートフォンタイトルがお手頃価格で楽しめる。
「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ウィンターセール」
セール期間：12月20日（金）～2025年1月5日（日）
※タイトルによりセール期間が異なる場合がございます。
※ご購入の際は、各ストアにて改めて価格をご確認ください。
※App Store、Google Play 以外のセール取り扱いは作品により異なります。詳細は各ストアをご確認ください。
対象ストア：App Store、Google Play、Amazon アプリストア、SQUARE ENIX MARKET
□App Storeのページ
□Google Playのページ
□Amazon アプリストアのページ
□SQUARE ENIX MARKETのページ
対象作品＆価格一覧
「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」
【App Store】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
【Google Play】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
「ヴァルキリープロファイル -レナス-」
【App Store】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
【Google Play】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
「サ･ガ コレクション」
【App Store】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
【Google Play】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
□ストアページ
「ロマンシング サガ 2」
【App Store】
通常価格：2,400円 → セール価格：700円
【Google Play】
通常価格：2,400円 → セール価格：700円
「ロマンシング サガ 3」
【App Store】
通常価格：3,600円 → セール価格：1,000円
【Google Play】
通常価格：3,600円 → セール価格：1,000円
「サガ スカーレット グレイス 緋色の野望」
【App Store】
通常価格：5,000円 → セール価格：1,500円
【Google Play】
通常価格：5,000円 → セール価格：1,500円
「サガ エメラルド ビヨンド」
【App Store】
通常価格：7,480円 → セール価格：4,480円
【Google Play】
通常価格：7,480円 → セール価格：4,480円
「サガ フロンティア リマスター」
【App Store】
通常価格：4,800円 → セール価格：2,400円
【Google Play】
通常価格：4,800円 → セール価格：2,400円
「ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター」
【App Store】
通常価格：5,400円 → セール価格：3,200円
【Google Play】
通常価格：5,400円 → セール価格：3,200円
「ファイナルファンタジーVII」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,000円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,000円
※現在 Android OS 14 以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
「ファイナルファンタジーIX」
【App Store】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
【Google Play】
通常価格：2,600円 → セール価格：1,200円
※現在 Android OS 14 以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」
【App Store】
通常価格：3,800円 → セール価格：1,900円
【Google Play】
通常価格：3,800円 → セール価格：1,900円
※ダウンロードおよび、一部のプレイは無料でお楽しみいただけます。
※現在 Android OS 14 以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
「ファイナルファンタジーレジェンズ 光と闇の戦士」
【App Store】
通常価格：2,000円 → セール価格：1,000円
【Google Play】
通常価格：2,000円 → セール価格：1,000円
【SQUARE ENIX MARKET】
通常価格：2,000ポイント → セール価格：1,000ポイント
「ファイナルファンタジーレジェンズ II 時空ノ水晶」
【App Store】
通常価格：2,400円 → セール価格：1,200円
【Google Play】
通常価格：2,400円 → セール価格：1,200円
「ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：900円
【App Store (iPad)】
通常価格：2,200円 → セール価格：1,100円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：900円
【SQUARE ENIX MARKET】
通常価格：1,900ポイント → セール価格：900ポイント
「クロノ・トリガー（アップグレード版）」
【App Store】
通常価格：1,600円 → セール価格：800円
【Google Play】
通常価格：1,600円 → セール価格：800円
【Amazon アプリストア】
通常価格：1,600円 → セール価格：800円
【SQUARE ENIX MARKET】
通常価格：1,600円 → セール価格：800円
「アクトレイザー・ルネサンス」
【App Store】
通常価格：3,200円 → セール価格：1,600円
【Google Play】
通常価格：3,200円 → セール価格：1,600円
「ラスト レムナント リマスタード」
【Google Play】
通常価格：3,900円 → セール価格：1,900円
※App Store では不具合対応中につき、配信停止しております。
※現在 Android OS 14 以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
「半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!」
【App Store】
通常価格：3,000円 → セール価格：1,500円
【Google Play】
通常価格：3,000円 → セール価格：1,500円
「ケイオスリングス III」
【App Store】
通常価格：3,800円 → セール価格：1,900円
【Google Play】
通常価格：3,800円 → セール価格：1,900円
【SQUARE ENIX MARKET】
通常価格：3,800ポイント → セール価格：1,900ポイント
「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,000円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,000円
※本作のセール期間は12月17日（火）～2025年1月6日（月）
「バリアスデイライフ」
【App Store】
通常価格：3,400円 → セール価格：1,300円
【Google Play】
通常価格：3,400円 → セール価格：1,300円
「春ゆきてレトロチカ」
【App Store】
通常価格：3,000円 → セール価格：1,500円
【Google Play】
通常価格：3,000円 → セール価格：1,500円
「Voice of Cards ドラゴンの島」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【SQUARE ENIX MARKE】
通常価格：1,900ポイント → セール価格：1,300ポイント
「Voice of Cards できそこないの巫女」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【SQUARE ENIX MARKE】
通常価格：1,900ポイント → セール価格：1,300ポイント
「Voice of Cards 囚われの魔物」
【App Store】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【Google Play】
通常価格：1,900円 → セール価格：1,300円
【SQUARE ENIX MARKE】
通常価格：1,900ポイント → セール価格：1,300ポイント
「結合男子」
【App Store】
通常価格：3,300円 → セール価格：2,300円
【Google Play】
通常価格：3,300円 → セール価格：2,300円
※基本ダウンロードは無料です。アプリ内課金の本編パックがセール対象となります。
※タイトルによっては、機種別にセール価格が変わっているものがございますのでご確認の上ご購入をお願いいたします。
※ストアの価格更新に時間がかかることがございます。ご留意ください。
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