ミュージカル「Fate/Zero」全キャスト・クリエイターの詳細を発表！ 新木宏典と北園涼のコメントも到着

2024年11月1日、2025年1月から2月にかけて東京と大阪で上演されるミュージカル「Fate/Zero」〜The Sword of Promised Victory〜の全キャスト、クリエイター、公演日程などの詳細が公開された。この作品は、TYPE-MOONのPCゲーム「Fate/stay night」の前日譚を描いた虚淵玄による小説を原作とし、2011年から2012年にはテレビアニメ化もされ、多くのファンに支持されている。物語の中心には、奇跡を叶える「聖杯」の力を求め、七人の魔術師(マスター)が七人の英霊(サーヴァント)を召喚し、最後の一人になるまで戦いを繰り広げるという「聖杯戦争」がある。今作は「第四次聖杯戦争」をテーマに、原作の物語を前後編の二部作として上演する。第一部「The Sword of Promised Victory」では、メインキャストが14名登場し、各キャラクターの個性が光る演技が期待される。主人公・衛宮切嗣役には新木宏典がキャスティングされ、彼のサーヴァントであるセイバー役には秋野祐香が選ばれた。切嗣の妻、アイリスフィール役には山内優花が配役され、切嗣の助手、久宇舞弥役には佃井皆美が扮する。物語の重要な要素を担うキャラクターたちが続々と発表され、期待感が高まる。新木宏典は、「Fate/Zero」の舞台化に際して、以下のようにコメントを寄せた。「この度、『Fate/Zero』の舞台化にあたり、衛宮切嗣役を務めさせていただくことになりました。心理描写にとても含みを感じる作品で、アニメを楽しく見させていただいていた作品。舞台化する上では、あの派手なアクションシーンがどのように表現されるのか、一ファンとしてもとても興味深く、稽古が始まるのを心待ちにしています。あの世界観をカンパニー一同で表現するため精進して参ります。宜しくお願いします。」言峰綺礼役の北園涼は、彼の役柄について次のように語った。「この度、言峰綺礼役を演じさせていただきます北園涼です。この作品に関われることがとても嬉しく、人間というものを改めて考えさせられる、そんな役になるのではないかなと感じています。言峰綺礼は一見すると人間味が無いようでいて、深く知るほどに味のある男だなと思っています。この男の苦悩や幸せを、自分を通して表現する事でどんな景色が見えるのか、怖さもありますが、楽しみもあります。素敵なカンパニーの皆様と原作を愛し、『Fate/Zero』の舞台化を盛り上げていきたいと思いますので、是非とも劇場でこの世界を感じて下さい。」今回のミュージカルでは、音楽を坂部剛が担当し、全楽曲を新たに書き下ろす。また、バグパイプやチェロなど独特の音色を持つ楽器の生演奏も加えられ、作品の世界観をより深く表現する。振付は、広崎うらんが担当し、彼女の多彩な経歴がどのように作品に反映されるのかも注目のポイントだ。公式サイトや公式X、アニプレックス公式YouTubeチャンネルでは、梶浦由記によるTVアニメ「Fate/Zero」の劇伴楽曲を使用した公演PVも公開されており、映像と音楽の融合を楽しむことができる。ミュージカル「Fate/Zero」〜The Sword of Promised Victory〜は、2025年1月18日(土)から1月26日(日)にかけて東京のTHEATER MILANO-Za、続いて1月31日(金)から2月2日(日)には大阪のSkyシアターMBSで上演される。■公演情報『ミュージカル「Fate/Zero」〜The Sword of Promised Victory〜』原作:虚淵玄(ニトロプラス) / TYPE-MOON脚本監修:虚淵玄(ニトロプラス)脚本・演出・作詞:西森英行音楽:坂部剛振付:広崎うらん出演キャスト:衛宮切嗣:新木宏典セイバー:秋野祐香アイリスフィール・フォン・アインツベルン:山内優花久宇舞弥:佃井皆美遠坂時臣:遠山裕介アーチャー:丘山晴己言峰綺礼:北園涼ケイネス・エルメロイ・アーチボルト:伊藤裕一ランサー:輝馬雨生龍之介:佐々木喜英キャスター:吉田メタル間桐雁夜:健人ウェイバー・ベルベット:平松來馬ライダー:岸祐二【アンサンブル】 西田健二 伊佐旺起 梅原ことは 小林嵩平 佐々木楓 Chion 関根結花 Taichi 高間淳平 田中奏協賛:ローソンチケット主催:ミュージカル「Fate/Zero」製作委員会チケット情報:チケット前売開始:2024年12月21日(土) AM10:00〜チケット料金:13,800円(全席指定・税込)公式サイト: http://stage-fatezero.com 公式X: https://x.com/Stage_FateZero アニプレックス公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@aniplex ©Nitroplus/TYPE-MOON・ufotable・FZPC ©ミュージカル「Fate/Zero」製作委員会■チケット先行情報11月1日(土)12:00〜11月11日(月)23:59チケット最速先行抽選申込受付中!詳細は公式サイトにて