BMSGが設立4周年を迎えた9月18日(水)にリリースした「BMSG FES'24」テーマソングとなる”BMSG MARINE”「Memoria」、”BMSG SKY”「Swan's War」、”BMSG GAIA”「Glitch」の3曲のMusic Videoが、その数々の仕掛けから関連ワードが多数トレンドインするなどSNSで話題を呼んでいる。本Music Videoの撮影は”TYOISM”(トウキョウイズム=東京を起点とする独自のグローバリズム)を掲げるBMSGが新たな拠点として東京に構えた自社ビルで行われた。

Aile The Shota率いる”BMSG MARINE”の「Memoria」のMVでは、衣装を黒のフォーマルに統一。BMSG自社ビル内のダンススタジオに投影されたプロジェクションマッピングによりメンバーの過去の記憶が表現された。個人のリップシンクのシーンでは「孤独」を表現し、過去に使用したダンスシューズや使い古したマイクなどそれぞれのアーティスト自身と関連のある小物がちりばめられている。SKY-HI率いる”BMSG SKY”の「Swan's War」のMusic Videoは、”BMSG SKY”のチーム名から空を連想し、仲間と1機の飛行機を作り上げる様子を表現。BMSGの社長室にて設計図を広げての構想シーン、ダンススタジオにて飛行機の設計シーンが撮影された。また、メンバーに縁のある人物がパイロットに扮して登場している。Novel Core率いる”BMSG GAIA”の「Glitch」は、BMSGの執務スペースにて撮影。”GAIA POSSE”(仲間)がバイクで執務スペースを駆け回ったり、コピー紙を振り撒き暴れるなど、派手な演出を連発した。こだわり抜かれた歌割りや意図的に散りばめられた”漫画みたいなシーン”に注目だ。3曲をテーマソングに据えたBMSG所属全アーティストによる大規模フェス「BMSG FES24」がついに今週末21日に幕を開ける。”ノンストップに展開していく緩急のある約2時間半のエンターテイメントショー”が展開される。<ライブ情報>「BMSG FES'24」2024年9月21日(土)、22(日)、23(月・祝)Kアリーナ横浜全日昼夜2公演OPEN/10:30 START/12:00 ※両日OPEN/17:00 START/18:30 ※両日出演:SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / BMSG POSSE / ShowMinorSavage / RUI / TAIKI / KANONBMSG MARINE / BMSG SKY / BMSG GAIAHulu配信配信日時 10/20(日)19:00-※Huluストア限定特典映像あり見逃し配信期間 11/17(日)23:59まで視聴チケット購入はこちらhttps://www.hulu.jp/static/bmsg-fes24BMSG FES'24応援上映10/19(土)15:00上映開始全国各地の劇場にて(47都道府県・150劇場を予定)上映劇場一覧・チケット購入はこちら https://www.hulu.jp/static/bmsg-fes24/ouen「BMSG FES'24」特設サイト https://bmsgfes.tokyo/