¡Ö¤ä¡¼¤Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¤Ï¡×K-POP²»³Úº×¤¬¶õÀÊ¤À¤é¤±¤ÇÁûÁ³¡ª¡ÈËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¥Á¥±¥Ã¥È»ö¾ð
¡¡9·î7Æü¤È8Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTMA¡Ê2024 THE FACT MUSIC AWARDS¡Ë¡Ù¡£´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦²»³Ú¤Îº×Åµ¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢aespa¤äNewJeans¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢JO1¤äNiziU¤é¹ñÆâ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤â½Ð±é¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¤µ¤¾¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡¢K-POP¥é¥¤¥Ö¤Î¡ÈµÒÀÊ¥¬¥é¥¬¥é¡É¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤Î¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Ë¤·¤«¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£5³ä¤Û¤É¤ÎÀÊ¤¬¶õÀÊ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê7Æü¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡7Æü¤Î¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤ä¡¼¤Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¤Ï¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡ÔÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Õ
¡ÔÌÀÆü¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¡©¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ëaespa¤äNewJeans¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï8Æü¤Ç¡¢7Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢7Æü¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢aespa¤äNewJeans¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢JO1¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿8Æü¤Î¸ø±é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸ø±é¤Ï1Ëç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍîÁª¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£TMA¤Î8Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç12Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊTMA´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢ÌÜ¶Ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë8Æü¤Î¸ø±é¤â¡¢ºÂÀÊ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤¿7Æü¤Î¸ø±é¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤íÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2³¬ÀÊ¤Ï¶õÀÊ¤¬¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Þ¤ë¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê8Æü¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦²»³Ú¤Îº×Åµ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¶õÀÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤«¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TMA¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1Ëü1000±ß¡£ºÇ¹â¤Ç2Ëü9500±ß¤È¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î½ÐÈÖ¤¬Ã±ÆÈ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¿ä¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃ±ÆÈ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°Âå¤ä½ÉÇñÂå¡¢¥°¥Ã¥ºÂå¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËK-pop¤Ï¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎTMA¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡½¡½¡£