TWICE¤«¤é2PM¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡ª¡Ö¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡×´Ú¹ñ¤Ç9·î16Æü¤ËÊüÁ÷·èÄê
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¤¹¤ë¡ÖKBSÂç´ë²è - ¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯ÆÃ½¸¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡×¡Ë¤¬¡¢9·î¤Ë½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡ËÆÃ½¸¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¡¢KBS¤Ï¡ÖÄ¶Âç·¿¸ø±é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡Ù¤¬¡¢9·î16Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢KBS 2TV¤ÈKBS Kpop¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥Á¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷Æü¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò¤è¤ê°ìÁØµ±¤«¤»¤ë¥²¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¡¢Ë¤«¤Ê¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÃÂÀ¸¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿god¡¢RAIN¡Ê¥Ô¡Ë¡¢Wonder Girls¡¢2PM¡¢TWICE¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¤Î¸á¸å8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£30Æü¤Î¸á¸å7»þ¤è¤êKBS¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢22Æü¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÍ÷¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
ËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¡¢KBS¤Ï¡ÖÄ¶Âç·¿¸ø±é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡Ù¤¬¡¢9·î16Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢KBS 2TV¤ÈKBS Kpop¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥Á¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷Æü¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò¤è¤ê°ìÁØµ±¤«¤»¤ë¥²¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿god¡¢RAIN¡Ê¥Ô¡Ë¡¢Wonder Girls¡¢2PM¡¢TWICE¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¿¥éJYP¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¤Î¸á¸å8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£30Æü¤Î¸á¸å7»þ¤è¤êKBS¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢22Æü¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÍ÷¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤À¡£