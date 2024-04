米ノースカロライナ州ピット郡グリーンビルの大手小売店「ターゲット」で今月15日、女性のスカートの下にスマホを差し入れて盗撮しようとした21歳の男が現行犯逮捕された。当時の動画とともに、ノースカロライナ州のテレビ局『WITN-TV』などが伝えた。盗撮の疑いで逮捕されたのは、グリーンビルにあるイースタン小学校でボランティアをしているトーマス・エリオット(Thomas Elliott、21)で、盗撮の瞬間の様子は別の女性客Bさんが捉えていた。

Bさん自身もこの少し前、ターゲット店内でトーマスに後をつけられていたそうで、被害に遭った女性の近くで不審な動きをするトーマスが気になり、カメラを回していたという。当時の動画では、おもちゃの陳列棚の前にしゃがんで商品を見ている女性と、その背後に立ち、女性にちらちら目をやるトーマスが見て取れる。そしてしばらくすると、トーマスは女性の斜め後ろに座り、左手に持っていたスマホをスカートの下に差し入れている。するとその直後、Bさんがトーマスに「ちょっと、何をしているの!」と激しい口調で問いかけ、「あなたがスマホをスカートの下に入れるのを見ていたわよ。やったわよね…」と言い放つ。しかしながらトーマスは「ノー。やってない」とモゴモゴと否定し、Bさんは「間違いなくやったわ。スマホを見せなさいよ…。警備員を呼ぶわよ。あなたは子供用品売り場で私の後をつけていたでしょう!」とまくしたてた。それでもトーマスは「それは違う。僕には妊娠中の女きょうだいがいるんだ。ノー」と完全否定。これには盗撮されたと思われる女性も「あなたはずっと私のすぐ近くにいたわよね。スマホを見せてよ」と早口で責め立てた。呆れた様子のBさんは「ノー。これは全く間違っているわ。警備を呼びましょう」とウンザリした様子で語っており、トーマスはその後、駆けつけた警察官に後ろ手に手錠をかけられ、店外に連れ出された。被害に遭った女性は、トーマスの異様な視線をずっと感じていたそうで、「彼の存在は不気味で不安をかきたてられた。一度は立ち上がり、移動しようとしたけど、その頃にはもう買い物に集中できなくなっていた」と当時のことを語っている。Bさんはこの一件後、トーマスが盗撮し、逮捕される様子をSNSに投稿。ピット郡教育学区のスポークスマン、トム・マクレラン氏(Tom McClellan)は、トーマスがイースタン小学校のボランティアであることを認め、SNSやニュースメディアで動画が拡散していることに強い懸念を示した。そして「彼がボランティアとして学校に戻ることや、従業員として雇用されることは二度とない」と述べ、「全てのボランティアや学校訪問者は、性犯罪歴をデータベース化したプログラム“ラプター(Raptor)”によってスクリーニングされている」と強調した。トーマスは同小学校だけでなく、ピット郡ウィンタービルのオープンドア教会でもボランティア活動を行っており、逮捕を受けて即刻クビになっている。当局によると、トーマスのスマホからは今のところ子供たちの不適切な画像は見つかっておらず、スマホに保存されていた最近の写真を警察官に見せて不正行為を否認しているという。ただ今後は動画ファイル、デジタル写真、テキストメッセージなどが捜査の対象となり、削除されたデータを分析する科学捜査も行われる可能性があるようだ。なおトーマスは15日、5千ドル(約77万円)の保釈金を支払い一度は釈放されたが、当局がターゲット店内の防犯カメラの映像を確認した結果、新たに盗撮に関する2つの重罪が科せられ、現在はジョンストン郡拘置所に拘留されている。保証保釈金は2万ドル(約308万円)に設定されているという。ちなみにこのニュースには、「動画を撮影した女性はとても勇敢。よくやった」「背筋がゾッとする。最低だね」「この男が小学校でボランティアをしていたなんて気持ち悪い。それに子供たちが集うおもちゃ売り場で撮影なんて…」「ずっと刑務所に入っていて欲しいね」といったコメントが寄せられている。同じような事件は昨年にも起きており、メキシコ最大の航空会社「アエロメヒコ航空(AM)」の国内線の客室乗務員の男が、航空機に搭乗中の女性のスカート内を携帯電話で撮影する姿がSNSで拡散。非難の声が殺到した。画像は『WITN 「Target peeping suspect fired from Opendoor Church, was volunteer at Greenville elementary school」(WITN)(PCSO)』『Infobae 「Exhiben a acosador: Aeroméxico reacciona al video de sobrecargo grabando por debajo de la falda de una pasajera」』『Yahoo奇摩新聞 「竹科工程師搏命!為偷拍裙底風光 竟連2天躲汽車底盤」(圖片翻攝)』『7NEWS Australia 「Australian TikTok traveller’s creepy warning about ‘hidden cameras’ in South Korea」(Credit: South Korea National Police Agency via CNN)』『Inside Edition YouTube「Couple Catches Neighbor in Attic:‘He Was Waiting for the Creep Show’」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)