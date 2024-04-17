¡È»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥Ä¤¯¡¢ºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¡É¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤ò¡¢IMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡£¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡£
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
︎ °µÅÝÅª¤Ê¥¨¥´¤ò»ý¤Ä¡ãÅ·ºÍ¡äÆä À¿»ÎÏº¤Î¡È³ÐÀÃ¡É¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª4·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢2022Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤¬¡¢4·î19Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸FW¡Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ë¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸Ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼À¸Ì¿¤È¥´¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥Ä¤¯¡¢ºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¡É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ²½¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¡¢Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°µÅÝÅªË×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥·¥¢¥¿¡¼Àß·×¤ÎIMAX¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤¬¸ý¥°¥»¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦Æä À¿»ÎÏº¤Ï¡¢Æü¡¹¤òÌµµ¤ÎÏ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£WÇÕÍ¥¾¡¤òÌ´¸«¤ëÆ±µéÀ¸¤Î¸æ±ÆÎè²¦¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¡£Îè²¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿Æä¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·é À¤°ì¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢»å»Õ ÑÛ¤é¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶¯Å¨¤¿¤Á¤È¤Î·ãÆ®¤ÎºÇÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡ãÅ·ºÍ¡äÆä À¿»ÎÏº¤Ë¡È³ÐÀÃ¡É¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë--¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸Ä¡É¤ÎÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë»ÜÀß¡£¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¥¨¥´¤µ¡É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¹â¹»À¸FW¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¡¢Æ·¤Ë¤Ï±ê¤Î¥ª¡¼¥é¤¬½É¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð°©¤¤¡¢³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»àÆ®¤ò¡¢·å³°¤ì¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤ÄÆä À¿»ÎÏº¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¡£Îè²¦¤Ë¶¯°ú¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿Æä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·À¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥È¥é¥Ã¥×ÎÏ¤¬¼«¤º¤È³«²Ö¡£Îè²¦¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤º¤ÐÈ´¤±¤¿´ïÍÑ¤µ¤ÇÆä¤ÎºÍÇ½¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÌµÇÔ¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·à¾ìÈÇ¤Ë¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥Á¡¼¥àZ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤âÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¾å¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·é¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÆä¤Î³ÐÀÃ¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬Î¿¤®¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¸Ê¤Î¡È¥¨¥´¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤¬ÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ëIMAX¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖStormy¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Nissy¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SKY-HI¤Î2¿Í¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À2¿Í¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¡£¼çÂê²Î¡ÖStormy¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Ë¤¢¤¿¤êNissy¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÆä¡Ù¡£¸ÀÍÕ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢Îè²¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¤È¡Ø¥¨¥´¡Ù¤Î±ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬¤«¤«¤ë¤«¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢SKY-HI¤Ï¡Ö¥¨¥´¤ÈÍøÂ¾¡¢°¦¾ð¤ÈÎ¢ÊÖ¤·¤ÎÁþ¤·¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¼«Ê¬¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë»ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤ÇËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤¹¥ï¡¼¥É¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¤ëºî¶È¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÊÕ¤ê¤âºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡È¥¢¥Ä¤¯¡É¡¢¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡É³Ú¶Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¤¤²»°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤·ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸Ø¤ëIMAX¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼çÂê²Î¤ÎÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óºîÃæ¤ÎÆä¤Î¡È¥¨¥´¡É¤Ë±ê¤¬¤Ä¤¯½Ö´Ö¤ä¡¢´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¡ÈÅ·ºÍ¡É¤Ï¸«¤Ä¤±¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤ÎÎØ³Ô¤òÀ®¤¹¡½¡½¡×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥Ä¤¯¡¢ºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODEÆä-¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¡ÊÊ¸¡¿ÅÏî´Îè»Ò¡Ë
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCE ÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ©ÀîÎ©Èô
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡Ú¹Ã¿®±Û¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·³ãÆî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¶âÂô
¡ÚÅì³¤ÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ³ÆÌ³¸¶
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð ËÜ´Û¡¦ÊÌ´Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÈÓÄÍ
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É