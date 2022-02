¡Ú2022Ç¯ÈÇ¡ÛHulu¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¡ª¿Íµ¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ13Áª

オンライン動画配信サービスとしておなじみのHulu(フールー)。なかでも「Huluプレミア」では、日本初上陸の海外ドラマを楽しむことができる。しかし、作品が多すぎて何から見始めていいかわからないという人も多いはず。そこで、Huluにて配信中のオススメ海外ドラマを一挙ご紹介!

"今"だからこそ観たい海外ドラマ3本

元号が令和に代わってから4年目を迎える2022年。ここでは、さまざまジェンダー・セクシュアリティ、フェミニズムについて考えさせられる"令和らしい"海外ドラマ3作をピックアップ!

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン1〜4

動画配信サービスのオリジナルドラマとして、2017年に初めてエミー賞作品賞を受賞するという快挙を成し遂げた本作。マーガレット・アトウッドの小説「侍女の物語」が原作で、宗教主義国家"ギレアド共和国"を舞台に、女性がすべての権利を取り上げられ、男性に虐げられる理不尽な世界と、その状況から立ち上がる女性の強さを鮮烈に描いている。

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン1〜2

2004年から6年にわたって放送された『Lの世界』の続編。世代を新たにLGBTQIA+の若者たちが描かれる。オリジナルからは、メインキャストのジェニファー・ビールス(ベット役)、キャサリン・メーニッヒ(シェーン役)、レイシャ・ヘイリー(アリス役)が同役でカムバックしている。Huluでは、もちろん『Lの世界』全6シーズンも配信中。

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』全5シーズン

人気女性誌「スカーレット」の編集部で働くジェーン(ケイティ・スティーヴンス)とキャット(アイシャ・ディー)、サットン(メーガン・ファヒー)の親友3人組が、恋や仕事、自身のアイデンティティに悩みながらも前向きに成長していく姿を描くシリーズ。人気女性誌Cosmopolitanの元編集長、ジョアンナ・コールズの半生を基に製作されている。

面白い海外ドラマは欧米だけじゃない!

「海外ドラマ」というと、アメリカやイギリス、フランスの作品を思い浮かべる人もいるだろう。しかし、今や欧米だけでなく、南アメリカやアジアなど全世界で面白いドラマが日々誕生している。それでは、Huluで独占配信中の「欧米以外の海外ドラマ」を見ていこう。

ブラジル発!ヒューマンドラマ『ジャスティス 彼らの選択』

ブラジル北東部の街レシフェを舞台に、同じ日に逮捕された年齢も経歴も異なる4人の男女が、それぞれ7年間の刑期を終えて出所した後の姿を描くヒューマンドラマ。1月18日(火)より独占配信がスタートしており、毎週火曜日に最新エピソードが4話ずつ配信中。

ブラジル発!超自然スリラー『アンソウル』

ブラジルにあるウクライナ人コミュニティを舞台にした"超自然的"スリラー。30年前の祭りの夜に起こった出来事が、時を経て再びこの町と住民たちを不安に陥れていく...。2018年から2年連続でサンパウロ文学賞を受賞したブラジルの作家アナ・パウラ・マイアが脚本を担当する。

スペイン発!サバイバル海洋ミステリー『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』

ある実験の失敗により起きた地球規模の惨劇で、一夜にしてほとんどの大陸が海に沈んでしまった世界を舞台に、取り残された20名の若者と船員たちの未知の航海を描くサバイバル海洋ミステリー。製作総指揮と脚本を務めるのは『ペーパー・ハウス』のクリエイターとしても知られるアレックス・ピナとイバン・エスコバル。

現在はシーズン1のみ配信中だが、シーズン2は2022年春に、シーズン3は2022年夏に配信予定。

トルコ発!宮廷ロマンス愛憎劇『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』全4シーズン

オスマン帝国を46年という長きに渡り支配し、最盛期に導いた第10代皇帝スレイマン大帝とハレムにて皇帝の寵愛を受け、皇妃にまでのし上がった美女ヒュッレムを中心に、嫉妬と欲望そして愛が渦巻く宮廷物語。

ニュージーランド発!泥沼遺産相続バトル『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』全2シーズン

トゥルーブリッジ家の主人ジョンの突然の死。その亡き夫が3人の隠し子に遺産を遺していたことが発覚。未亡人のブレイディは金で解決しようとするがそう簡単にはいかない...!? それぞれにちょっと訳ありで問題を抱える隠し子たちと、前妻の息子であり正当な相続人でもある破天荒な問題児がトゥルーブリッジ家をかき乱す! 果たして、隠し子3人は「権力・金・家族」を手にすることができるのか!?

女子刑務所ドラマは『OITNB』だけじゃない!

根強い人気を誇る「刑務所ドラマ」だが、近年ではNetflixオリジナル『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』を始めとした「女子刑務所」が舞台となるドラマがアツい。Huluで圧倒的な人気を誇る女子刑務所ドラマ2作はこちら!

オーストラリア発『ウェントワース女子刑務所』シーズン1〜8前半

1976年から1986年までオーストラリアで人気を博したTVドラマ『Prisoner』を現代的にアレンジした作品で、オーストラリアの女子刑務所を舞台に囚人たちの壮絶な頭脳戦とタフなサバイバルゲームが繰り広げられる。

現在、ファイナルシーズンとなるシーズン8の前半まで配信中。後半は、2月15日(火)から配信スタートとなる。

スペイン発『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン1〜4

裏切り者は制裁を受ける過酷な女子刑務所を舞台に、不倫相手に騙され7年の懲役を求刑された主人公マカレナが、囚人、看守、そして塀の外にいる家族をも巻き込んで、壮絶な駆け引きサバイバルを繰り広げる刑務所ドラマ。

2022年春には続編『Vis a Vis: El Oasis(原題)』がHuluで配信予定。前シリーズから数年後、マカレナは囚人仲間だったスレマと合流し、麻薬密売人の娘から2000万ドルのティアラを盗もうとするが、計画はすぐさま破綻。目も当てられない事態へと発展していく......。

スリラー・ホラー作品も!

ドラマの醍醐味といえば、「画面越しに非日常を味わえる」こと。身の毛がよだつような恐怖を感じたい! 目を覆いたくなるようなグロテスクな描写を見たい! というスリラー・ホラードラマ愛好家のために、Huluで配信中&配信予定のイチオシ作品をお教えしよう。

『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン1〜2

ホラー小説の巨匠スティーヴン・キングとゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督がタッグを組んだ1982年の傑作オムニバスホラー映画『クリープショー』を『ウォーキング・デッド』の製作者グレッグ・ニコテロが復活させたドラマシリーズ。架空のホラーコミックス「クリープショー」に掲載された奇妙で恐ろしい物語を1話につき2エピソードずつ紹介していくオムニバス形式なので、時間がないときでも気軽に見られるのが嬉しい。

本国では2021年9月からシーズン3が放送されたが、Huluではシーズン2まで配信されている。さらに、「アニメスペシャル」と実写作品「ホリデイスペシャル」の特別編2作も配信中だ。

『Dexter:New Blood(原題)』※2022年3月独占配信スタート

米Showtimeが手掛けた人気シリーズ『デクスター』の最新作『Dexter:New Blood(原題)』が、いよいよ3月に登場!

善良な警察官でありながらも連続殺人に手を染め、ラストでは忽然と姿を消した主人公デクスター。最新作では名前を変え、田舎町で暮らしていることが判明! ところが、新たな人生を謳歌していた矢先、密接かつ閉鎖されたコミュニティーの中で再び《殺人鬼としての過去》、さらに《新たな敵》と対峙せざるを得ない状況に......。

【関連記事】『デクスター』結末が違っていたら続編はなかった、クリエイターが物議を醸したエンディングとリバイバル版について語る

『Chucky(原題)』※2022年初夏に独占配信スタート

1988年に公開されたホラー映画『チャイルド・プレイ』のドラマ版『Chucky(原題)』シーズン1が、2022年初夏に配信決定! 本国ではシーズン2の制作も決定している話題作だ。

ドラマシリーズでは、新たな親友となった少年ジェイクを傷つける者たちをターゲットに大暴れするチャッキー......。さらに、彼が《初めて犯した殺人》をはじめ、長年のファンも興味津々だった《チャッキーの知られざる過去》もついに明かされる。

【関連記事】シリーズ版にオリジナル映画からあの人が出演

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン4

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン5

『ジャスティス 彼らの選択』© Copyright Globo Comunicação e Participações SA

『アンソウル』シーズン1 © Copyright Globo Comunicação e Participações S.A.

『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』©Una Producción Globomedia y AtresMedia

『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』©Tims Productions

『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2 © 2017 Filthy Productions Ltd.

『ウェントワース女子刑務所』シーズン8後半 ©︎ FremantleMedia Ltd.

『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン4 Una producción de GLOBOMEDIA en colaboración con FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA ©GLOBOMEDIA SLU (2018) basado en el formato de ATRESMEDIA TELEVISIÓN

『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン2© 2020 HAS Season Two Inc. All rights reserved.