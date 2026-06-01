俳優・東出昌大が自ら暮らす山に有名人を招き、1泊2日の野営を行う『東出昌大の野営デトックス』。5月25日深夜にABCテレビで放送、ABEMAで配信された#4は、前回に続いてプロボクサー・那須川天心と競泳選手・瀬戸大也という2人のトップアスリートがその自然と対峙した。 （関連：【画像あり】独特な死生観を明かす東出昌大） 「道なき道を進み、挑んだ渓流釣り。大自然で痛感した、命の有難み」 控えめに韻を踏