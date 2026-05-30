（台北中央社）労働部（労働省）が29日発表した職業別賃金調査の最新の統計によると、2025年に平均月給が最も高かったのはパイロットの29万8千台湾元（約151万円）だった。また保険外交員や葬祭サービス、美容・理容関連従事者の月給の年間伸び率が顕著となり、前年比7％を超えた。工業やサービス業の事業者を対象に毎年8月に実施されるこの調査では、当年7月末時点のフルタイム従業員数や平均月給、前年の年間平均給与が示される