長野市の善光寺近くで29日、工事中にガス漏れが発生し、作業をしていた50歳の男性会社員が亡くなりました。29日午後2時すぎ、長野市桜枝町で「都市ガスの工事中に、作業員の意識がなくなった」と、消防に通報がありました。警察によりますと、現場では当時、複数の作業員が新築工事に伴うガスの配管工事をしていましたが、何らかの原因でガス管が損傷し、ガス漏れが発生したということです。ガスを吸引したとみられる長野市川中島