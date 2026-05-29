女性アイドルグループ「FRUITSZIPPER」の公式Xが29日に更新され、股関節を痛めているメンバーの月足天音（26）について、同日出演予定のテレビ朝日「ミュージックステーション」（金曜後9・00）でのパフォーマンスを制限することを伝えた。30日の香川公演においても椅子を使用した状態でのパフォーマンスになることを発表した。「ご案内」とし、「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理の