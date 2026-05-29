特徴を明確に表す運転席の印象魅力的なデザインで仕立てられた、フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックとルノー5 E-テック。運転席の印象も、特徴を明確に表している。【画像】優劣マカロニ1本ぶん？グランデ・パンダと5 E-テック初代と新型マイクラ（マーチ）も全132枚5 E-テックはシートの座面が低く、運転姿勢は乗り慣れたハッチバックのそれ。他方、グランデ・パンダは目線が高めで、クロスオーバーなスタイリン