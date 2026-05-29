中国の安価なEVへ対峙する新たな2台中国メーカーによる、安価なバッテリーEVの攻勢が弱まる気配はない。そんな荒波へ対峙するのが、フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックとルノー5 E-テックという、沢山の魅力が詰まった新たな2台だ。【画像】優劣マカロニ1本ぶん？グランデ・パンダと5 E-テック初代と新型マイクラ（マーチ）も全133枚欧州の伝統ある両ブランドは、未来を切り拓くうえで温故知新が必要だと考えた。