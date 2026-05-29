音楽と自然と文化を融合させた野外フェス「Setouchi Contemporary」が、去年に続き、今年も岡山県玉野市で開催されることになりました。 【写真を見る】女優で歌手の上白石萌歌さんらアーティスト16組が出演予定「Setouchi Contemporary 2026」10月24日と25日に開催【岡山・玉野市】 「Setouchi Contemporary」は、玉野市の活性化を目指し、イシカワホールディングスが中心となって実施するものです。 初開催となっ