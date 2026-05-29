【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式の模様を、6月13日にNHKにて生中継。その放送日時が決定した。 ■授賞式直前のレッドカーペットから最優秀賞発表まで放送 『MUSIC AWARDS JAPAN』とは、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ