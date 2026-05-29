明日30日(土)は、広く晴れ間がありますが、午前を中心ににわか雨となる所が多いでしょう。天気の急変に注意が必要です。また、風も全般に強まります。明後日31日(日)は、各地とも天気が回復し、よく晴れる見込みです。広い範囲で土曜日より風が弱まるため、外出などにもよい日和となりそうです。気温は高めで経過する所が多く、特に週明けは、平年より7度ほど高くなる所が多い見込みです。真夏並みで、汗ばむ陽気となりそうです。